Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο

Κι όμως, υπάρχει μια συσκευή της κουζίνας που καταναλώνει περισσότερη ενέργεια απ’ όση νομίζετε.

Οι τιμές των τροφίμων, των καυσίμων και της ενέργειας έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ωθώντας πολλά νοικοκυριά να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν τα μηνιαία έξοδά τους.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κουζίνα έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αρκετές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος.

Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο Wiadomosci, δεν αποκλείεται να είμαστε μπερδεμένοι αναφορικά με τις συσκευές που καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας.

Ένας απρόσμενος «ένοχος»

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι επαγωγικές εστίες συγκαταλέγονται στις συσκευές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι.

Έρευνα που επικαλείται το Wiadomosci αναφέρει ότι μια επαγωγική εστία μπορεί να καταναλώνει περίπου 748,25 κιλοβατώρες τον χρόνο.

Η κατανάλωση αυτή είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερη από εκείνη ενός ψυγείου και περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή ενός πλυντηρίου ρούχων.

Για σύγκριση, ένας φούρνος καταναλώνει περίπου 496,4 κιλοβατώρες ετησίως, ενώ ένα ψυγείο περίπου 270 κιλοβατώρες.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να εκπλήξουν πολλά νοικοκυριά, καθώς οι επαγωγικές εστίες προβάλλονται συχνά ως σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εναλλακτικές σε σχέση με τις παλαιότερες ηλεκτρικές κουζίνες.

Γιατί αυξάνεται η κατανάλωση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνήθειες μαγειρέματος παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Οι επαγωγικές εστίες θερμαίνουν πολύ γρήγορα και σε υψηλή ένταση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλές ρυθμίσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συχνή καθημερινή χρήση - ακόμη και πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα - συμβάλλει επίσης στη μεγάλη ετήσια κατανάλωση, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες συσκευές που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες επενδύσεις. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά.

Η μείωση της θερμοκρασίας όταν το φαγητό χρειάζεται απλώς να σιγοβράσει ή να διατηρηθεί ζεστό μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση. Επίσης, η προσεκτική χρήση του φούρνου ή η επιλογή μικρότερων συσκευών όταν είναι δυνατό μπορεί να βοηθήσει.

Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας του ψυγείου παίζουν επίσης ρόλο, καθώς πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να βελτιώνουν απαραίτητα την ασφάλεια των τροφίμων.