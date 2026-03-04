Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

Ένα viral «κόλπο» στα social media που υπόσχεται καλύτερη απόδοση στη θέρμανση του σπιτιού έχει προκαλέσει ανησυχία σε ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μπορεί τελικά να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Κάθε χειμώνα αναζητούμε τρόπους να διατηρήσουμε ζεστα τα σπίτια μας, με αποτέλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνονται viral διάφορες «έξυπνες» λύσεις, που όμως δεν είναι όλες ασφαλείς ή αποτελεσματικές.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα tips υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση αλουμινόχαρτου πίσω από τα καλοριφέρ μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της κεντρικής θέρμανσης.

Σύμφωνα με ένα από τα πολλά viral βίντεο, τα φύλλα αλουμινίου αντανακλούν τη θερμότητα του καλοριφέρ προς το εσωτερικό του δωματίου, αντί αυτή να «χάνεται» εκτός σπιτιού - ειδικά όταν πρόκειται για εξωτερικούς τοίχους.

Η διαδικασία που προτείνεται είναι απλή: μέτρηση του χώρου πίσω από το σώμα του καλοριφέρ, κοπή του φύλλου στο κατάλληλο μέγεθος και στερέωσή του με ταινία διπλής όψης ή αυτοκόλλητα στηρίγματα. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικά ανακλαστικά φύλλα στην αγορά, αν και αρκετοί χρησιμοποιούν απλό αλουμινόχαρτο.

Οι αντιδράσεις των ίδιων των χρηστών στα social media είναι ανάμεικτες. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι δεν είδαν καμία διαφορά στη θερμοκρασία, ενώ άλλοι ανέφεραν ανεπιθύμητες συνέπειες.

Ειδικοί στη διαχείριση ακινήτων επισημαίνουν ότι τα καλοριφέρ έχουν σχεδιαστεί ώστε να θερμαίνουν τον χώρο μέσω της κυκλοφορίας του θερμού αέρα. Όταν τοποθετούνται υλικά πίσω τους ή περιορίζεται η φυσική ροή του αέρα, υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί θερμότητα και να δημιουργηθούν συνθήκες υγρασίας.

Όταν ο ζεστός αέρας έρχεται σε επαφή με έναν ψυχρό τοίχο, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση. Η υγρασία που συσσωρεύεται απορροφάται από την επιφάνεια και, με τον χρόνο, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη μούχλας. Συχνά, όταν η μούχλα γίνει ορατή, το πρόβλημα έχει ήδη προχωρήσει.

Η αποκατάσταση ζημιών από μούχλα μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή, ιδιαίτερα εάν η υγρασία έχει επηρεάσει δομικά στοιχεία του τοίχου. Το κόστος εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος και το είδος της μούχλας.

Οι ειδικοί προτείνουν, αντί για πρόχειρες παρεμβάσεις, τη σωστή μόνωση του κτιρίου και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με εγκεκριμένες λύσεις. Η αυθαίρετη τοποθέτηση ανακλαστικών υλικών μπορεί να φαίνεται εύκολη και οικονομική, όμως ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει.

Συμπέρασμα: πριν δοκιμάσετε ένα viral «κόλπο» θέρμανσης, αξίζει να εξετάσετε αν είναι πράγματι ασφαλές - και αν βασίζεται σε τεχνικά τεκμηριωμένες πρακτικές.

Πηγή: the-express.com