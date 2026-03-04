Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50
Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 11:47
ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 11:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

Alex Perz on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 07:13

Ένα viral «κόλπο» στα social media που υπόσχεται καλύτερη απόδοση στη θέρμανση του σπιτιού έχει προκαλέσει ανησυχία σε ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μπορεί τελικά να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Κάθε χειμώνα αναζητούμε τρόπους να διατηρήσουμε ζεστα τα σπίτια μας, με αποτέλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνονται viral διάφορες «έξυπνες» λύσεις, που όμως δεν είναι όλες ασφαλείς ή αποτελεσματικές.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα tips υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση αλουμινόχαρτου πίσω από τα καλοριφέρ μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της κεντρικής θέρμανσης.

Σύμφωνα με ένα από τα πολλά viral βίντεο, τα φύλλα αλουμινίου αντανακλούν τη θερμότητα του καλοριφέρ προς το εσωτερικό του δωματίου, αντί αυτή να «χάνεται» εκτός σπιτιού - ειδικά όταν πρόκειται για εξωτερικούς τοίχους.

{https://www.tiktok.com/@whichuk/video/7560363108615638294?lang=el-GR}

Η διαδικασία που προτείνεται είναι απλή: μέτρηση του χώρου πίσω από το σώμα του καλοριφέρ, κοπή του φύλλου στο κατάλληλο μέγεθος και στερέωσή του με ταινία διπλής όψης ή αυτοκόλλητα στηρίγματα. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικά ανακλαστικά φύλλα στην αγορά, αν και αρκετοί χρησιμοποιούν απλό αλουμινόχαρτο.

Οι αντιδράσεις των ίδιων των χρηστών στα social media είναι ανάμεικτες. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι δεν είδαν καμία διαφορά στη θερμοκρασία, ενώ άλλοι ανέφεραν ανεπιθύμητες συνέπειες.

Ειδικοί στη διαχείριση ακινήτων επισημαίνουν ότι τα καλοριφέρ έχουν σχεδιαστεί ώστε να θερμαίνουν τον χώρο μέσω της κυκλοφορίας του θερμού αέρα. Όταν τοποθετούνται υλικά πίσω τους ή περιορίζεται η φυσική ροή του αέρα, υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί θερμότητα και να δημιουργηθούν συνθήκες υγρασίας.

Όταν ο ζεστός αέρας έρχεται σε επαφή με έναν ψυχρό τοίχο, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση. Η υγρασία που συσσωρεύεται απορροφάται από την επιφάνεια και, με τον χρόνο, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη μούχλας. Συχνά, όταν η μούχλα γίνει ορατή, το πρόβλημα έχει ήδη προχωρήσει.

Η αποκατάσταση ζημιών από μούχλα μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή, ιδιαίτερα εάν η υγρασία έχει επηρεάσει δομικά στοιχεία του τοίχου. Το κόστος εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος και το είδος της μούχλας.

Οι ειδικοί προτείνουν, αντί για πρόχειρες παρεμβάσεις, τη σωστή μόνωση του κτιρίου και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με εγκεκριμένες λύσεις. Η αυθαίρετη τοποθέτηση ανακλαστικών υλικών μπορεί να φαίνεται εύκολη και οικονομική, όμως ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει.

Συμπέρασμα: πριν δοκιμάσετε ένα viral «κόλπο» θέρμανσης, αξίζει να εξετάσετε αν είναι πράγματι ασφαλές - και αν βασίζεται σε τεχνικά τεκμηριωμένες πρακτικές.

Πηγή: the-express.com

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 07:13

