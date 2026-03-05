ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ

Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 13:23

Με μεγάλη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου και των θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου η κεντρική ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) στην Κοζάνη, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η εκδήλωση εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο συναντήσεων που υλοποιείται στη Δυτική Μακεδονία, με στόχο τη στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την επιτάχυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής στη μετά-λιγνιτική εποχή.

Στρατηγικός συντονισμός για τη Μετάβαση

Το πρωί της ίδιας ημέρας, το κλιμάκιο της ΕΥΔΑΜ πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη, ενώ ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κοινή στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση, η επιτάχυνση των έργων του Προγράμματος ΔΑΜ και η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Στο επίκεντρο οι υφιστάμενες ΜμΕ

Το απόγευμα, η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη φιλοξένησε την ανοιχτή εκδήλωση προς επιχειρηματίες και παραγωγικούς φορείς. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η αναλυτική παρουσίαση της νέας δράσης: «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», η οποία παρέχει ουσιαστικά χρηματοδοτικά εργαλεία για:

  • Εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού
  • Ψηφιακή και πράσινη αναβάθμιση
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
  • Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η δράση έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.

Η παρουσία της Πολιτείας

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Νίκος Λυσσαρίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας και Πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ Παναγιώτης Πλακεντάς, καθώς και οι Πρόεδροι του ΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, γεγονός που υπογραμμίζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το εγχείρημα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΔΑΜ, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τόνισε την άριστη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, στοιχείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στη νέα Δράση που θα στηρίξει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα των παρεμβάσεων.

Μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας

Κατά την τοποθέτησή του, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, υπογράμμισε: «Μέσα από τη νέα μας δράση για τις υφιστάμενες ΜμΕ, ερχόμαστε να θωρακίσουμε τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την τοπική οικονομία, παρέχοντας κίνητρα για να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν. Στόχος μας είναι η διατήρηση και η δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, ώστε η περιοχή να αναπτυχθεί με όρους βιωσιμότητας και οικονομικής ανθεκτικότητας στη νέα εποχή.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης, Γιάννης Μητλιάγκας, χαιρέτισε τη δημοσιοποίηση της νέας Δράσης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας που πλέον γίνεται πράξη. Παράλληλα, κάλεσε τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Ζωντανός διάλογος – Έμπρακτο ενδιαφέρον

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα από έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο μεταξύ των στελεχών του Προγράμματος, των επιχειρηματιών και των εκπροσώπων των τοπικών ΜΜΕ. Απαντήθηκαν αναλυτικά ερωτήματα για τους όρους συμμετοχής, τις προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες δαπάνες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του Προγράμματος ΔΑΜ.

Με την εκδήλωση της Κοζάνης ολοκληρώνεται ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Επόμενος και τελικός σταθμός της περιοδείας είναι η Τρίπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ανοιχτή εκδήλωση την Τρίτη 10 Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δεν αποτελεί πλέον έναν σχεδιασμό επί χάρτου, αλλά μια δυναμική διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, με τις περιοχές ΔΑΜ να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή» 05 Μαρτίου 2026
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες 05 Μαρτίου 2026
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση

ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις

Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης