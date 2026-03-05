Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ

Με μεγάλη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου και των θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου η κεντρική ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) στην Κοζάνη, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα . Η εκδήλωση εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο συναντήσεων που υλοποιείται στη Δυτική Μακεδονία, με στόχο τη στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την επιτάχυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής στη μετά-λιγνιτική εποχή.

Στρατηγικός συντονισμός για τη Μετάβαση

Το πρωί της ίδιας ημέρας, το κλιμάκιο της ΕΥΔΑΜ πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη, ενώ ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κοινή στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση, η επιτάχυνση των έργων του Προγράμματος ΔΑΜ και η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Στο επίκεντρο οι υφιστάμενες ΜμΕ

Το απόγευμα, η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη φιλοξένησε την ανοιχτή εκδήλωση προς επιχειρηματίες και παραγωγικούς φορείς. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η αναλυτική παρουσίαση της νέας δράσης: «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», η οποία παρέχει ουσιαστικά χρηματοδοτικά εργαλεία για:

Εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού

Ψηφιακή και πράσινη αναβάθμιση

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η δράση έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.

Η παρουσία της Πολιτείας

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Νίκος Λυσσαρίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας και Πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ Παναγιώτης Πλακεντάς, καθώς και οι Πρόεδροι του ΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, γεγονός που υπογραμμίζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το εγχείρημα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΔΑΜ, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τόνισε την άριστη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, στοιχείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στη νέα Δράση που θα στηρίξει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα των παρεμβάσεων.

Μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας

Κατά την τοποθέτησή του, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, υπογράμμισε: «Μέσα από τη νέα μας δράση για τις υφιστάμενες ΜμΕ, ερχόμαστε να θωρακίσουμε τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την τοπική οικονομία, παρέχοντας κίνητρα για να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν. Στόχος μας είναι η διατήρηση και η δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, ώστε η περιοχή να αναπτυχθεί με όρους βιωσιμότητας και οικονομικής ανθεκτικότητας στη νέα εποχή.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης, Γιάννης Μητλιάγκας, χαιρέτισε τη δημοσιοποίηση της νέας Δράσης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας που πλέον γίνεται πράξη. Παράλληλα, κάλεσε τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Ζωντανός διάλογος – Έμπρακτο ενδιαφέρον

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα από έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο μεταξύ των στελεχών του Προγράμματος, των επιχειρηματιών και των εκπροσώπων των τοπικών ΜΜΕ. Απαντήθηκαν αναλυτικά ερωτήματα για τους όρους συμμετοχής, τις προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες δαπάνες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του Προγράμματος ΔΑΜ.

Με την εκδήλωση της Κοζάνης ολοκληρώνεται ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Επόμενος και τελικός σταθμός της περιοδείας είναι η Τρίπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ανοιχτή εκδήλωση την Τρίτη 10 Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δεν αποτελεί πλέον έναν σχεδιασμό επί χάρτου, αλλά μια δυναμική διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, με τις περιοχές ΔΑΜ να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.