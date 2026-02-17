Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54
Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 09:38
Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 09:12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικοινωνιακός θόρυβος σε υδρογονάνθρακες και LNG Χωρίς εθνικό σχέδιο, με νέες εξαρτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:42
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 17/02/2026 - 08:03

Οι κομματικές αίθουσες έχουν πάντα έναν τρόπο να απαλύνουν τους εκκωφαντικούς ήχους της πραγματικότητας, μετατρέποντας την κραυγή αγωνίας της κοινωνίας σε ρυθμικό, ελεγχόμενο χειροκρότημα.

Έτσι, στη χθεσινή εκδήλωση της γραμματείας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να αποποιηθεί των ευθυνών του, διαβεβαιώνοντας τα στελέχη του, πως η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα αποκλειστικά ευρωπαϊκό, λες και η γεωγραφία της κρίσης αποτελεί αυτόματο συγχωροχάρτι για την εγχώρια αποτυχία.

Είναι βολικό να κρύβεται κανείς πίσω από τις διεθνείς συγκυρίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρνείται να δει την πραγματικότητα και να επιμένει σε λανθασμένες συνταγές, που φτωχοποιούν την κοινωνία απλά και μόνο επειδή ίδια προβλήματα υπάρχουν και αλλού.

Άλλωστε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παρουσιάζει μια από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούσα στην προτελευταία θέση, μόλις πάνω από τη Βουλγαρία. Όταν λοιπόν οι τιμές συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές, αλλά οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι σε επίπεδα προ δεκαπενταετίας, ο πληθωρισμός δεν είναι απλή στατιστική, είναι βίαιη φτωχοποίηση.

Ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε ρητορικά ποια άλλη κυβέρνηση αναβαθμίζει τις αποδοχές ως ανάχωμα στον πληθωρισμό. Η απάντηση ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα από το Βερολίνο, όπου ανακοινώθηκε αύξηση 5,8% στους δημοσίους υπαλλήλους. Σε μια οικονομία όπου οι μισθοί είναι ήδη υπερδιπλάσιοι από τους ελληνικούς, το κράτος παρεμβαίνει γενναία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως, ούτε να ακούσει δεν θέλει για ουσιαστική αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα τους διαχωρίζει από τους άλλους εργαζόμενους και τους αρνείται το 13ο και 14ο μισθό.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ο «πληθωρισμός της απληστίας» (greedflation) παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τα επιχειρηματικά κέρδη να αυξάνονται με ρυθμούς πολλαπλάσιους από αυτούς των μισθών. Το ίδιο ισχύει με την κρατική αισχροκέρδεια που ενισχύεται από τους υψηλότατους έμμεσους φόρους, τροφοδοτώντας την ακρίβεια. Ο ληστρικός ΦΠΑ του 24% παρότι έχει καταγγελθεί από τους πάντες, αντιπολίτευση και φορείς παραμένει στο ύψος του.

Η κυβερνητική προπαγάνδα βαφτίζει ιστορική τομή αυξήσεις μισθών που αυτόματα εξανεμίζονται πριν τελειώσει το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, την ώρα που αρνείται πεισματικά να παρέμβει στα ολιγοπώλια και να μειώσει τους άδικους φόρους.

Το ίδιο επικοινωνιακό πυροτέχνημα χρησιμοποιήθηκε και για το ζήτημα της στέγης. Ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύτηκε ότι επιστρέφει ένα ενοίκιο πίσω στους ενοικιαστές. Τι σημαίνει όμως η επιστροφή ενός ενοικίου όταν οι τιμές έχουν εκτιναχθεί κατά 30% και 40% στα αστικά κέντρα τα τελευταία χρόνια; Τι σημαίνει ένα εφάπαξ μέτρο όταν οι τιμές πώλησης έχουν αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 50% και τα νέα ζευγάρια αναγκάζονται να δαπανούν το μισό τους εισόδημα απλώς για να έχουν μια στέγη; Η Ελλάδα κατέχει πλέον την αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη στο ποσοστό του πληθυσμού που δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για έξοδα στέγασης. Η κυβέρνηση δεν αναχαιτίζει τη στεγαστική κρίση· απλώς την καθυστερεί επικοινωνιακά.

Η πραγματικότητα έξω από τις κομματικές επευφημίες είναι λιγότερο ευγενική. Οι πολίτες δεν στερούνται διεθνούς αντίληψης, αντιλαμβάνονται τις διεθνείς συνθήκες, αλλά μετρούν το πρόβλημα στο άδειο καλάθι του σούπερ μάρκετ, εκεί όπου η Ελλάδα καταγράφει συχνά υψηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα ακόμα και από τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Όσο το Μαξίμου απαντά με ρητορικά ερωτήματα και συγκρίσεις που ευημερούν μόνο στους δικούς του πίνακες, τόσο η απόσταση ανάμεσα στην κομματική αυτοπεποίθηση και την κοινωνική απόγνωση θα μεγαλώνει. Η ακρίβεια μπορεί να είναι ευρωπαϊκή, αλλά η πίεση στην ελληνική κοινωνία έχει ένα ιδιαίτερο, ασήκωτο βάρος, γιατί ξεκινά από το μηδέν μιας εξαντλημένης κοινωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ 16 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι

Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί