Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο

Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
iEnergeia
Τετάρτη, 04/03/2026 - 07:13

Απέναντι στον κίνδυνο ενός νέου σπιράλ ανατιμήσεων, η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις στήριξης με τη μορφή νέου Fuel Pass και επιταγών ακρίβειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων.

Η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου οδηγεί σε κύμα νέων αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στο σπιράλ κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με τα καύσιμα, τις μεταφορές και την ενέργεια να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενός νέου κύματος ακρίβειας, το οποίο απειλεί να διαβρώσει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και να παγιώσει τις πληθωριστικές πιέσεις τους επόμενους μήνες.

Απέναντι στον κίνδυνο ενός νέου σπιράλ ανατιμήσεων, η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις στήριξης με τη μορφή νέου Fuel Pass και επιταγών ακρίβειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων, των μεταφορικών και του κόστους παραγωγής στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα βρίσκονται υπό επεξεργασία και θα ενεργοποιηθούν εφόσον οι διεθνείς πιέσεις στις τιμές της ενέργειας διατηρηθούν, με στόχο να ανακουφιστούν κυρίως τα πιο ευάλωτα στρώματα αλλά και η μεσαία τάξη. Ωστόσο, οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου τύπου παρεμβάσεις λειτουργούν κυρίως ως προσωρινό «ανάχωμα» και δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της ακρίβειας, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση στο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, οι πληθωριστικές πιέσεις κινδυνεύουν να παγιωθούν.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρό πλήγμα από ενδεχόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος και του κόστους μεταφορών, το οποίο επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το Μπρεντ διαμορφώνεται στα 78,83 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 71,97 δολάρια το βαρέλι.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν το εύρος των τελικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Τονίζεται ότι το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αν και, όπως επισημαίνεται, η χώρα βρίσκεται ακόμη «σε σημαντική απόσταση» από την ανάγκη ενεργοποίησης τέτοιων μέτρων.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση στοχευμένων μέτρων στήριξης τύπου pass, όπως το fuel pass, στην περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για τουλάχιστον έναν μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στα καύσιμα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στις τιμές βασικών αγαθών.

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο βασικός κυβερνητικός σχεδιασμός ενόψει της ΔΕΘ και οι κεντρικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής δεν μεταβάλλονται. Όπως υπογραμμίζουν, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών διασφαλίζουν τη συνέχεια του οικονομικού προγραμματισμού, ενώ ο προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει σενάρια ευαισθησίας για εξωγενείς κρίσεις. Η εκτίμηση είναι ότι τυχόν αρνητικές επιδράσεις είναι διαχειρίσιμες, με δεδομένη την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

