Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026

Με μία σημαντική διάκριση στα Green Awards 2026 τιμήθηκε το εμβληματικό έργο «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» που υλοποίησε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Verde.tec 2026. Έλαβε το Ειδικό Βραβείο « Προώθησης Πράσινων Τεχνολογιών», στην κατηγορία «Στρατηγικός Σχεδιασμός».

Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πράσινης μετάβασης για μικρά νησιά, με έμφαση:

Στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Στην ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης

Μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, ο Άη Στράτης εξελίσσεται σε ζωντανό εργαστήριο ενεργειακής μετάβασης, αναδεικνύοντας ένα εφαρμόσιμο πρότυπο για νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Κατά την τελετή απονομής στη Verde.tec 2026, υπογραμμίστηκε η σημασία του έργου ως παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικών φορέων και τοπικής κοινωνίας, με το ΚΑΠΕ να διαδραματίζει κομβικό ρόλο ως τεχνικός και επιστημονικός συντονιστής.

Η διάκριση αναδεικνύει τον Άη Στράτη ως ζωντανό παράδειγμα πράσινης καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή αυτάρκεια και η κλιματική ουδετερότητα μπορούν να αποτελέσουν ρεαλιστικό μοντέλο για τα μικρά νησιά της χώρας. Παράλληλα επιβραβεύει τη σταθερή δέσμευση του ΚΑΠΕ στην προώθηση καινοτόμων λύσεων για την πράσινη μετάβαση και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια.