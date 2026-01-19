Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιανουαρίου 2026.

1. Αιτήσεις Αποθήκευσης (Ιανουάριος 2026) [Excel]

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιανουαρίου 2026.

2. Αιτήσεις τροποποιήσεων αποθήκευσης (Ιανουάριος 2026) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.