Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 09:38

Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιανουαρίου 2026.

1. Αιτήσεις Αποθήκευσης (Ιανουάριος 2026) [Excel]

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιανουαρίου 2026.

2. Αιτήσεις τροποποιήσεων αποθήκευσης (Ιανουάριος 2026) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

