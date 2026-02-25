Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 .

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο στο άρθρο 128 του ν. 4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (Απόφαση ΡΑΑΕΥ υπ΄αριθμ. 395/2016, ΦΕΚ Β’ 78/20.01.2017) προκειμένου αφενός να επικαιροποιηθεί βάσει των τελευταίων μεταβολών στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αφετέρου να ενσωματωθούν πρόσθετες διατάξεις απαραίτητες για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΕΔΔΗΕ και την ένταξη στο Δίκτυο νέων μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Κείμενα Διαβούλευσης

1.Η επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-408089/23.12.2025

2.Πρόταση τροποποίησης Κώδικα ΕΔΔΗΕ (με παρακολούθηση αλλαγών)