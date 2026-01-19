ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11
Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:06
Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 06:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 11:52

Τα τρία έργα της MORE βρίσκονται σε Φωκίδα, Φλώρινα και Βοιωτία, κατασκευάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 5 μηνών και διαθέτουν συνολική ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh.

Η MORE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ελληνική αγορά, προχώρησε σε ένα καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ολοκληρώνοντας την κατασκευή τριών ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα.

Τα τρία έργα της MORE βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία και κατασκευάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 5 μηνών — επίτευγμα που, όπως αναφέρεται, αναδεικνύει την τεχνική ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Συνολικά, οι τρεις σταθμοί διαθέτουν ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh, καθιστώντας τη MORE μία από τις πρώτες εταιρείες που ολοκληρώνουν έργα τέτοιου μεγέθους στη χώρα.

BESS-Βοιωτίας.jpg

Η λειτουργία αυτών των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα οδηγήσει σε ουσιαστική περαιτέρω μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές που σήμερα περικόπτεται. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η MORE, με την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων αυτών, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που ενισχύουν τη βιώσιμη και αξιόπιστη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.

BESS-Φλώρινας.jpg

Τα τρία έργα επιλέχθηκαν κατά τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τα συστήματα αποθήκευσης, που πραγματοποιήθηκε το 2024 και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026 19 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο

Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026

ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα

Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026

Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη