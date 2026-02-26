ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ: α) για το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος της Ρυθμιστικής Περιόδου 2026-2029, και β) για το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη δραστηριότητα Λειτουργίας των Αγορών της Ρυθμιστικής Περιόδου 2026-2029.

Η ΡΑΑΕΥ, παράλληλα με τη συμπληρωματική της Δημόσια Διαβούλευση επί των νέων στοιχείων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για την περίοδο 2025 – 2034, ανακοινώνει σήμερα και την έναρξη και της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις:

του άρθρου 21 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-158/2024), στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2026-2029, και

του άρθρου 14 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών (Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-234/2024), στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη δραστηριότητα Λειτουργίας των Αγορών για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2026-2029.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (συνημμένο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 5, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Συνημμένο: