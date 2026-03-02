ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2026 (σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 5215/2025 «Πλαίσιο για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου, κανόνες για την οργάνωση της αγοράς παραγωγής υδρογόνου και τα γεωγραφικά περιορισμένα δίκτυα υδρογόνου, Μερική ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 και άλλες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος», ΦΕΚ Α’ 116/04.07.2025).

1. Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου (Φεβρουάριος 2026) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.