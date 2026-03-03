ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 11:01

Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ
Ι-406020/21.11.2025) σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5092/2024 (ΦΕΚ Α’33/4.3.2024) στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ
I-408027/28.12.2025 (ΔΕΗ/ΓρΔ/1187/23.12.2025) αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Ειδικότερα, η εν λόγω αίτηση αφορά στη χορήγηση αδειών παραγωγής μισθωμένων Η/Ζ συγκεκριμένης ισχύος και διάρκειας ανά σύστημα ΜΔΝ όπως αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα:

RAAEYDEI.jpeg

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

