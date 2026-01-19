Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11
Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:06
Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 06:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”

Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 08:38

Τον σοβαρό κίνδυνο να ναυαγήσει το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις” και να απολεσθούν δεκάδες εκατομμύρια από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Αιτία είναι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων που κρίνονται επιλέξιμες από το ΥΠΕΝ ώστε στη συνέχεια να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα έργα.

Αφού δόθηκαν μια σειρά από παρατάσεις και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2025, το ΥΠΕΝ έδωσε και νέα παράταση ως τις 9/1/2026 για τη συμπλήρωση των ελλιπών φακέλων. Ένα συνεχές λάθος του ΥΠΕΝ, από την αρχική δημοσιοποίηση του Προγράμματος, είναι πως δεν προχωρά με όσους φακέλους είναι πλήρεις, αλλά περιμένει να καταστούν πλήρεις όλοι οι φάκελοι. Έτσι, επιχειρήσεις που κατέθεσαν πλήρη φάκελο εδώ και ένα χρόνο, περιμένουν ακόμη χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει και χωρίς να μπορούν να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Φυσικά δεν μπορούν να παραγγείλουν εξοπλισμό χωρίς να ξέρουν αν έχουν όρους σύνδεσης και αν δικαιούνται την επιδότηση.

Η καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθούν τα έργα έχει οριστεί η 30/4/2026. Μέχρι τότε πρέπει το ΥΠΕΝ να δημοσιεύσει τη λίστα των δικαιούχων, να δοθούν όροι σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογραφούν συμβάσεις, να γίνουν παραγγελίες του εξοπλισμού και να κατασκευαστούν τα έργα. Κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο στον λίγο χρόνο που απομένει.

Έτσι κινδυνεύουν να χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ως γνωστόν λήγει σύντομα. Επιπλέον τίθενται σε κίνδυνο περίπου 100 MW έργων, αφήνοντας πρακτικά μετέωρες τις εταιρίες φωτοβολταϊκών που προσδοκούσαν σε αυτό το κομμάτι της αγοράς για να κινηθούν το 2026, αφού ως γνωστόν έχουν καθυστερήσει 17 μήνες οι αποφάσεις για την αυτοπαραγωγή και οι εταιρίες, ελλείψει αντικειμένου και επαρκούς τζίρου, προχωρούν σε απολύσεις προσωπικού.

Ο ΣΕΦ καλεί το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ να συντονιστούν άμεσα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περισωθεί το εν λόγω πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο 14 Ιανουαρίου 2026
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026 19 Ιανουαρίου 2026
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Λιανεμπόριο: Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για επιχειρήσεις και καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Λιανεμπόριο: Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης

ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Δεκεμβρίου 2025