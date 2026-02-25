ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 14:01

Η εταιρεία με την επωνυμία «ENERWAVE Α.Ε.» (πρώην ELPEDISON A.E.) που εδρεύει επί της οδού Φραγκοκλησιάς 6, Δ. Αμαρουσίου Αττικής, Τ.Κ. 15125 υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-411053/13.02.2026 (ΤΡ-04165) αίτηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΑΔ-00529 Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) που λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης, της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ονομαστική καθαρή αποδιδόμενη ισχύ 410 MWel.

Η αιτούμενη τροποποίηση της ισχύουσας Άδειας Παραγωγής, λόγω της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης των τεχνικών χαρακτηριστικών του εν λόγω σταθμού, αφορά στα κάτωθι:

  1. Αύξηση μέγιστης μεικτής ισχύος ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στα 440.8MW από τα 421.6 ΜW (σε συνθήκες ISO),
  2. Αύξηση μέγιστης καθαρής ισχύος ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στα 429.2MW από τα 410MW, και
  3. Παράταση της διάρκειας ισχύος της Άδειας Παραγωγής για 30 έτη στο πλαίσιο του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει (Άρθρο 132Α, παραγ. 1)

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

