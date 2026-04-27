Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του "5th Energy & Shipping Seminar" του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44

AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO

Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 10:58

Η SUN FORCE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες για ΦΒ σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 214,8MW από τους οποίους 172 σταθμοί ισχύος 125,10ΜW βρίσκονται σε λειτουργία και οι υπόλοιποι 121 σταθμοί ισχύος 89,7MW αναμένουν ηλέκτριση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Αγοράστρια») συνήψε στις 24.04.2026 δεσμευτική συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (η «Συμφωνία») με την εταιρεία «GREENLINE A.E.» ( η «Πωλήτρια») αναφορικά με την απόκτηση του 51% των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας «SUN FORCE TWO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «SUN FORCE TWO»). Η Πωλήτρια, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη, καθώς και φυσικών προσώπων μέλη των ως άνω οικογενειών διατηρούν στην εταιρεία SUN FORCE TWO ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η SUN FORCE TWO η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες για ΦΒ σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 214,8MW από τους οποίους 172 σταθμοί ισχύος 125,10ΜW βρίσκονται σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και οι υπόλοιποι 121 σταθμοί ισχύος 89,7MW αναμένουν ηλέκτριση προκειμένου να ξεκινήσει η περίοδος λειτουργίας τους. Οι ανωτέρω σταθμοί χωροθετούνται στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Το Enterpise Value (EV) της SUN FORCE TWO, κατά την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της που αναμένεται να ανέλθει σε συνολική ισχύ περίπου 235MW, εκτιμάται στο ποσό των 200 εκ € περίπου, η δε Αγοράστρια θα καταβάλει για την αγορά του 51% των μετοχών αυτής το ποσό των 20,4 εκ ευρώ περίπου. Το ετήσιο EBITDA των έργων στην πλήρη ανάπτυξή τους εκτιμάται σε 16εκ€.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα καταστεί εφικτή μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων και την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων για παρόμοιου είδους συναλλαγές και αναμένεται εντός του β΄ εξαμήνου του 2026.

Η ως άνω εξαγορά, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει η Εταιρεία τον Οκτώβριο του 2024 αναφορικά με την ανάπτυξη του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των μερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενήργησε η Credia Bank.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 11:16

ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
