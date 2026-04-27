AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Αγοράστρια») συνήψε στις 24.04.2026 δεσμευτική συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (η «Συμφωνία») με την εταιρεία «GREENLINE A.E.» ( η «Πωλήτρια») αναφορικά με την απόκτηση του 51% των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας «SUN FORCE TWO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «SUN FORCE TWO»). Η Πωλήτρια, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη, καθώς και φυσικών προσώπων μέλη των ως άνω οικογενειών διατηρούν στην εταιρεία SUN FORCE TWO ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η SUN FORCE TWO η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες για ΦΒ σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 214,8MW από τους οποίους 172 σταθμοί ισχύος 125,10ΜW βρίσκονται σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και οι υπόλοιποι 121 σταθμοί ισχύος 89,7MW αναμένουν ηλέκτριση προκειμένου να ξεκινήσει η περίοδος λειτουργίας τους. Οι ανωτέρω σταθμοί χωροθετούνται στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Το Enterpise Value (EV) της SUN FORCE TWO, κατά την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της που αναμένεται να ανέλθει σε συνολική ισχύ περίπου 235MW, εκτιμάται στο ποσό των 200 εκ € περίπου, η δε Αγοράστρια θα καταβάλει για την αγορά του 51% των μετοχών αυτής το ποσό των 20,4 εκ ευρώ περίπου. Το ετήσιο EBITDA των έργων στην πλήρη ανάπτυξή τους εκτιμάται σε 16εκ€.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα καταστεί εφικτή μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων και την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων για παρόμοιου είδους συναλλαγές και αναμένεται εντός του β΄ εξαμήνου του 2026.

Η ως άνω εξαγορά, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει η Εταιρεία τον Οκτώβριο του 2024 αναφορικά με την ανάπτυξη του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των μερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενήργησε η Credia Bank.