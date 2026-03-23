Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 15:48
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 15:21
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 14:50
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/03/2026 - 14:17
Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
23/03/2026 - 13:27
17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 12:39
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/03/2026 - 11:59
METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 11:25
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 11:02
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/03/2026 - 10:55
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 10:28
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 09:49
Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
ΚΟΣΜΟΣ
23/03/2026 - 09:37
«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 08:54
Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/03/2026 - 08:36
Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/03/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 14:48

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 10:55

H «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 20.03.2026 η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Αγοράστρια»), απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.») από αριθμό πωλητών φυσικών προσώπων (η «Συμφωνία»).

Η ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αναπτύσσει συγκρότημα επτά (7) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (τα «Έργα») τα οποία χωροθετούνται στον Δήμο Καρύστου (Εύβοια) στις Δημοτικές Ενότητες Στυρέων, Καρύστου και Μαρμαρίου. Τα Έργα διαθέτουν όρους σύνδεσης για συνολική ισχύ 145,2 MW και ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος (capacity factor) αυτών εκτιμάται σε 38%. Την ανάπτυξη των Έργων, είχε υλοποιήσει, σε χρόνο προγενέστερο της Συμφωνίας, η εταιρεία EDP Renewables Europe S.L.U., με έδρα το Οβιέδο Ισπανίας.

Στη Συμφωνία προβλέπεται ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει περίπου στο ποσό των €20 εκ., ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται συνήθεις όροι και προϋποθέσεις για αντίστοιχες συναλλαγές, περιλαμβανομένων αναβλητικών αιρέσεων και σταδιακής καταβολής του τιμήματος συνδεδεμένης με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την πρόοδο υλοποίησης των Έργων.

Τα Έργα μετά την έκδοση άδειας εγκατάστασης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησής τους, θα εισέλθουν στο στάδιο κατασκευής και η ετοιμότητα για την έναρξη λειτουργίας τους τοποθετείται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2028, ενώ αναμένεται να συνεισφέρουν στον Όμιλο λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους €25 εκ.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ομίλου στον τομέα των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως αυτός παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024, και αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με αδειοδοτικά ώριμα (με όρους σύνδεσης) έργα αιολικής ενέργειας αλλά ταυτόχρονα και της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα και προς όφελος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ 23 Μαρτίου 2026

ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα

AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων

Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo

Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας

Εσπερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής
Εσπερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής