ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU

Χρήσιμες οι παροχές, αλλά απαιτούνται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Στις 22.4.2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακή κρίσης που προέκυψε ως συνέπεια του πολέμου στον Κόλπο. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από μια πενταετία που η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα θέτει σε κίνδυνο την οικονομία, δυσκολεύει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, και απειλεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν παρουσίασε ένα πακέτο άμεσων και επιτακτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν και έκτακτες στοχευμένες ενισχύσεις στους πιο ευάλωτους πολίτες, αλλά δεν εξαντλούνται σε αυτές.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Μειώσεις ΦΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών μικρής κλίμακας, καθώς και αντλιών θερμότητας και ηλιοθερμικών συστημάτων.

Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση της αυτοκατανάλωσης.

Φορολογικά κίνητρα που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα.

Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση της συμμετοχής των καταναλωτών σε ενεργειακές κοινότητες (μέσω παροχής εγγυήσεων για το δανεισμό τους).

Η παρούσα κρίση υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καθαρής ενέργειας και της αποθήκευσης και προώθηση της ενεργειακής μετάβασης. Οι σημερινές επιλογές θα καθορίσουν εάν η επόμενη κρίση θα μας βρει σε θέση αδυναμίας ή ισχύος. Η υιοθέτηση ενός ενεργειακού συστήματος που είναι καθαρό, αξιόπιστο, εγχώριο, ασφαλές, ανθεκτικό και οικονομικά προσιτό αποτελεί όχι μόνο κλιματική και περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και κοινωνικοοικονομική προτεραιότητα.

Καλούμε τα αρμόδια υπουργεία, να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση των προτάσεων της Κομισιόν. Οι εξελίξεις απαιτούν άμεση δράση χωρίς καθυστερήσεις!