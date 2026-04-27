ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 08:03

ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU

Δευτέρα, 27/04/2026 - 09:20

Χρήσιμες οι παροχές, αλλά απαιτούνται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Στις 22.4.2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακή κρίσης που προέκυψε ως συνέπεια του πολέμου στον Κόλπο. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από μια πενταετία που η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα θέτει σε κίνδυνο την οικονομία, δυσκολεύει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, και απειλεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν παρουσίασε ένα πακέτο άμεσων και επιτακτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν και έκτακτες στοχευμένες ενισχύσεις στους πιο ευάλωτους πολίτες, αλλά δεν εξαντλούνται σε αυτές.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Μειώσεις ΦΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών μικρής κλίμακας, καθώς και αντλιών θερμότητας και ηλιοθερμικών συστημάτων.
  • Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση της αυτοκατανάλωσης.
  • Φορολογικά κίνητρα που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα.
  • Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση της συμμετοχής των καταναλωτών σε ενεργειακές κοινότητες (μέσω παροχής εγγυήσεων για το δανεισμό τους).

Η παρούσα κρίση υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καθαρής ενέργειας και της αποθήκευσης και προώθηση της ενεργειακής μετάβασης. Οι σημερινές επιλογές θα καθορίσουν εάν η επόμενη κρίση θα μας βρει σε θέση αδυναμίας ή ισχύος. Η υιοθέτηση ενός ενεργειακού συστήματος που είναι καθαρό, αξιόπιστο, εγχώριο, ασφαλές, ανθεκτικό και οικονομικά προσιτό αποτελεί όχι μόνο κλιματική και περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και κοινωνικοοικονομική προτεραιότητα.

Καλούμε τα αρμόδια υπουργεία, να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση των προτάσεων της Κομισιόν. Οι εξελίξεις απαιτούν άμεση δράση χωρίς καθυστερήσεις!

ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών 24 Απριλίου 2026

