Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του "5th Energy & Shipping Seminar" του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44

Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII

Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 12:19

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στις 13 Απριλίου στο ΥΠΕΝ αναλυτικό υπόμνημα με σχόλια και απόψεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 κλπ.

Α] Παρά τον τίτλο του, το σχέδιο νόμου δεν ενσωματώνει μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 (που είναι γνωστή ως REDIII). Αυτές είναι:

  • Οι διατάξεις για το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν οι ΑΠΕ. Οι διατάξεις αυτές της Οδηγίας που έχουν παραληφθεί είναι αντίθετες προς την επιβολή τυφλών, οριζόντιων περιορισμών ενάντια στην αιολική ενέργεια που προωθείται μέσω της επικαιροποίησης του ΕΧΠ-ΑΠΕ.
  • Οι διατάξεις για το population approach και την ενιαία διαδικασία ΜΠΕ/ΕΟΑ. Η παράλειψη ενσωμάτωσης ιδίως της πρώτης διάταξης είναι σοβαρή, διότι -πέραν των άλλων- αγνοεί την ορθολογική προσέγγιση για εκτίμηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των ειδών (population approach) και όχι σε μεμονωμένα άτομα.
  • Οι διατάξεις για την ταχύτερη εξέταση διοικητικών και δικαστικών προσφυγών ενάντια σε έργα ΑΠΕ. Δεδομένης της «βιομηχανίας» δικαστικών προσφυγών ενάντια στις ΑΠΕ και των μεγάλων καθυστερήσεων που προκαλούν, η ενσωμάτωση των όσων προνοεί η ευρωπαϊκή Οδηγία είναι απαραίτητη.
  • Οι διατάξεις για τη σιωπηρή διοικητική έγκριση ενδιάμεσων σταδίων αδειοδότησης, πρέπει να ενσωματωθούν με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ίδια η Οδηγία και εντός των ορίων που έχει διαμορφώσει η εθνική νομολογία.

Β] Περαιτέρω, για ορισμένες διατάξεις -και ιδίως αυτές που καθορίζουν τους χρόνους αδειοδότησης– το σχέδιο νόμου περιορίζεται σε απλή μετάφρασή τους χωρίς ουσιαστική ενσωμάτωση με συγκεκριμένα μέτρα πρακτικής εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, οι διατάξεις αυτές δεν αναμένεται να φέρουν αποτέλεσμα στην πράξη.

Για τις Περιοχές Επιτάχυνσης η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει αυτές να μην αφορούν χερσαία αιολικά πάρκα, ούτε θαλάσσια φωτοβολταϊκά. Αντιθέτως, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός των ΠΟΑΥΑΠ ως Περιοχών Επιτάχυνσης για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, διότι για αυτά προβλέπεται ούτως ή άλλως μια βαριά διαδικασία σχεδιασμού με ΣΜΠΕ και ΠΔ.

Υπάρχει τέλος μια περίπτωση λανθασμένης μεταφοράς διάταξης της Οδηγίας. Πρόκειται για διάταξη του άρ. 12 του σχεδίου νόμου που αναστέλλει τις προθεσμίες για τη Διοίκηση αν συντρέξει εκκρεμοδικία, ακόμα και εάν δεν την αφορά ή δεν την εμποδίσει να ασκήσει το καθήκον της.

Γ] Θετικές είναι οι διατάξεις για τα ΥΑΠ και ιδίως η διάταξη για την εκτέλεση των αναγκαίων μελετών και μετρήσεων πριν την έγκριση του ΕΠΑ-ΥΑΠ. Πάντως, η παροχή αυτής της δυνατότητας δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωσή του να εφαρμόσει άμεσα το ν.4964/2022 και να εγκρίνει το ΕΠΑ-ΥΑΠ.

Σημαντική και ιδιαίτερα θετική είναι η διάταξη που επιτρέπει στην ΕΔΕΥΕΠ να καθορίσει περιοχές ενδιαφέροντος για εκτέλεση μελετών εντός της κηρυγμένης ΑΟΖ και όχι αποκλειστικά εντός των χωρικών μας υδάτων.

Δείτε το Υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε τη συνοδευτική επιστολή ΕΔΩ

