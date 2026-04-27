Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στις 13 Απριλίου στο ΥΠΕΝ αναλυτικό υπόμνημα με σχόλια και απόψεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 κλπ.

Α] Παρά τον τίτλο του, το σχέδιο νόμου δεν ενσωματώνει μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 (που είναι γνωστή ως REDIII). Αυτές είναι:

Οι διατάξεις για το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν οι ΑΠΕ. Οι διατάξεις αυτές της Οδηγίας που έχουν παραληφθεί είναι αντίθετες προς την επιβολή τυφλών, οριζόντιων περιορισμών ενάντια στην αιολική ενέργεια που προωθείται μέσω της επικαιροποίησης του ΕΧΠ-ΑΠΕ.

Οι διατάξεις για το population approach και την ενιαία διαδικασία ΜΠΕ/ΕΟΑ . Η παράλειψη ενσωμάτωσης ιδίως της πρώτης διάταξης είναι σοβαρή, διότι -πέραν των άλλων- αγνοεί την ορθολογική προσέγγιση για εκτίμηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των ειδών (population approach) και όχι σε μεμονωμένα άτομα.

Οι διατάξεις για την ταχύτερη εξέταση διοικητικών και δικαστικών προσφυγών ενάντια σε έργα ΑΠΕ . Δεδομένης της «βιομηχανίας» δικαστικών προσφυγών ενάντια στις ΑΠΕ και των μεγάλων καθυστερήσεων που προκαλούν, η ενσωμάτωση των όσων προνοεί η ευρωπαϊκή Οδηγία είναι απαραίτητη.

Οι διατάξεις για τη σιωπηρή διοικητική έγκριση ενδιάμεσων σταδίων αδειοδότησης, πρέπει να ενσωματωθούν με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ίδια η Οδηγία και εντός των ορίων που έχει διαμορφώσει η εθνική νομολογία.

Β] Περαιτέρω, για ορισμένες διατάξεις -και ιδίως αυτές που καθορίζουν τους χρόνους αδειοδότησης– το σχέδιο νόμου περιορίζεται σε απλή μετάφρασή τους χωρίς ουσιαστική ενσωμάτωση με συγκεκριμένα μέτρα πρακτικής εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, οι διατάξεις αυτές δεν αναμένεται να φέρουν αποτέλεσμα στην πράξη.

Για τις Περιοχές Επιτάχυνσης η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει αυτές να μην αφορούν χερσαία αιολικά πάρκα, ούτε θαλάσσια φωτοβολταϊκά. Αντιθέτως, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός των ΠΟΑΥΑΠ ως Περιοχών Επιτάχυνσης για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, διότι για αυτά προβλέπεται ούτως ή άλλως μια βαριά διαδικασία σχεδιασμού με ΣΜΠΕ και ΠΔ.

Υπάρχει τέλος μια περίπτωση λανθασμένης μεταφοράς διάταξης της Οδηγίας. Πρόκειται για διάταξη του άρ. 12 του σχεδίου νόμου που αναστέλλει τις προθεσμίες για τη Διοίκηση αν συντρέξει εκκρεμοδικία, ακόμα και εάν δεν την αφορά ή δεν την εμποδίσει να ασκήσει το καθήκον της.

Γ] Θετικές είναι οι διατάξεις για τα ΥΑΠ και ιδίως η διάταξη για την εκτέλεση των αναγκαίων μελετών και μετρήσεων πριν την έγκριση του ΕΠΑ-ΥΑΠ. Πάντως, η παροχή αυτής της δυνατότητας δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωσή του να εφαρμόσει άμεσα το ν.4964/2022 και να εγκρίνει το ΕΠΑ-ΥΑΠ.

Σημαντική και ιδιαίτερα θετική είναι η διάταξη που επιτρέπει στην ΕΔΕΥΕΠ να καθορίσει περιοχές ενδιαφέροντος για εκτέλεση μελετών εντός της κηρυγμένης ΑΟΖ και όχι αποκλειστικά εντός των χωρικών μας υδάτων.

