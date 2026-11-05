Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει

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Πέμπτη, 05/11/2026 - 06:29
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Είναι το κουμπί που πατάνε εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Κι όμως ειδικοί σε θέματα οικιακών συσκευών προειδοποιούν ότι η αλόγιστη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος φθείρει τα υφάσματα και αφήνει τα ρούχα λιγότερο καθαρά.

Το πρόγραμμα αυτό είναι γνωστό ως «Easy Care» στα ευρωπαϊκά πλυντήρια, ενώ στις ΗΠΑ το συναντάμε ως «Permanent Press» ή «Wrinkle Control». Υπάρχει σχεδόν σε κάθε συσκευή και αποτελεί μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις, κυρίως λόγω του παραπλανητικού του ονόματος.

Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αρχικά

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950, μαζί με τα υφάσματα «wash-and-wear» - βαμβακερά επεξεργασμένα ώστε να μην τσαλακώνονται - αλλά και τις νέες συνθετικές ίνες, όπως ο πολυεστέρας.

Λειτουργεί διαφορετικά από την κανονική πλύση σε τρία σημεία: χρησιμοποιεί ζεστό νερό κι έπειτα κρύο ξέβγαλμα για να χαλαρώσουν οι ίνες, ενώ η ανάδευση είναι πιο ήπια και το στύψιμο πιο αργό, ώστε τα ρούχα να μη τσαλακώνονται.

Στα περισσότερα πλυντήρια διαρκεί περίπου 30 λεπτά, δηλαδή τη μισή διάρκεια μιας κανονικής πλύσης.

Αυτό το καθιστά ιδανικό για πουκάμισα, μείγματα πολυεστέρα-βαμβακιού, συνθετικά πλεκτά και ρούχα που βγαίνουν συνήθως τσαλακωμένα.

Λάθος 1ο: Η επιλογή του πρόγραμματος για όλα τα ρούχα

Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτός ο κύκλος γίνεται η προεπιλογή για ολόκληρο το καλάθι των απλύτων. Πετσέτες, σεντόνια, τζιν και καθημερινά βαμβακερά T-shirts χρειάζονται την ακριβώς αντίθετη μεταχείριση. Το κανονικό πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο, λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες και περιλαμβάνει πιο έντονη ανάδευση και γρήγορο στύψιμο, στοιχεία απαραίτητα για να απομακρυνθούν οι λιπαρότητες και η βρωμιά από το παχύ βαμβάκι.

Αν πλένετε τις πετσέτες σας σε πρόγραμμα Easy Care, η μειωμένη ανάδευση δεν απομακρύνει αποτελεσματικά τα κατάλοιπα από τις ίνες, με αποτέλεσμα να αποκτούν μυρωδιά μούχλας πιο γρήγορα.

Λάθος 2ο: Η πεποίθηση ότι είναι η πιο «ήπια» επιλογή

Πολλοί χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Easy Care για τα πιο ευαίσθητα ρούχα τους. Κι όμως αυτή δεν είναι η ρύθμιση για τα ευαίσθητα. Για τα εσώρουχα, τις δαντέλες, το μετάξι και τα λεπτά πλεκτά, η κατάλληλη επιλογή είναι το πρόγραμμα για ευαίσθητα ή το πλύσιμο στο χέρι, με χαμηλότερες θερμοκρασίες και ελάχιστη ανάδευση. Το μαλλί και το κασμίρ, εξάλλου, καταστρέφονται εύκολα με το ζεστό νερό και την κίνηση.

Πώς να ξεχωρίζετε τα ρούχα σε χρόνο.. dt

Κανονική πλύση: Πετσέτες, σεντόνια, τζιν, βαμβακερά T-shirts, λευκά είδη κουζίνας.

Easy Care: Πουκάμισα, μπλούζες, μείγματα πολυεστέρα, συνθετικά πλεκτά και ρούχα ανθεκτικά στις ζάρες.

Ευαίσθητα: Εσώρουχα, δαντέλες, μετάξι, λεπτά πλεκτά και μάλλινα.

Μια τελευταία υπενθύμιση που κάνει τη διαφορά είναι να βγάζετε τα ρούχα από τον κάδο μόλις τελειώσει η πλύση. Αν μείνουν μέσα, ακόμη και το καλύτερο πρόγραμμα κατά του τσαλακώματος χάνει την αποτελεσματικότητά του.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 06:29
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