Μπαταρίες: Επιταχύνεται η ανάπτυξη- Στόχος το 1 GW έως το τέλος του 2026

Σε αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας έχει εισέλθει η Ελλάδα, καθώς η αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι περικοπές πράσινης παραγωγής και οι πιέσεις στα δίκτυα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος. Με περίπου 700 MW μπαταριών να έχουν ήδη ηλεκτριστεί, στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η ισχύς να προσεγγίσει το 1 GW έως το τέλος του 2026 και τα 1,5 GW έως τα μέσα του 2027.

Η ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων αναδείχθηκε στο 9ο Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης και της ενεργειακής αγοράς. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η προσθήκη νέας ισχύος από ΑΠΕ, αλλά η δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας και αξιοποίησής της κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης.

Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, ανέφερε ότι η ισχύς των μονάδων αποθήκευσης που έχουν ηλεκτριστεί έχει αυξηθεί από περίπου 32 MW σε 700 MW. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ επιδιώκει έργα συνολικής ισχύος 3-4 GW να έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης έως το τέλος του 2028.

Καθοριστική θεωρείται η Υπουργική Απόφαση για τις λίστες προτεραιότητας των έργων αποθήκευσης, η οποία, σύμφωνα με την κ. Παληαρούτα, αναμένεται να υπογραφεί εντός της εβδομάδας. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχει προαναγγείλει τη σχετική απόφαση για τις αυτόνομες μπαταρίες (merchant batteries), συνολικής ισχύος περίπου 4,7 GW.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Σεπτέμβριο του 2026, η δραστηριότητα των συστημάτων αποθήκευσης ενισχύεται σταθερά από τον Ιούλιο. Τον Σεπτέμβριο οι εγχύσεις ενέργειας από μπαταρίες ανήλθαν σε 47,91 GWh, ενώ οι απορροφήσεις διαμορφώθηκαν σε 55,27 GWh. Στην αγορά δραστηριοποιούνται οι Metlen, Motor Oil Renew, Optimus, Storage Gate και Enel.

Την ανάγκη άμεσης ανάπτυξης των μπαταριών υπογράμμισε στο Athens Investment Forum και ο γενικός διευθυντής της LONGi Greece, Νάσος Πλαϊνός. «Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να μπουν οι μπαταρίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αύριο πρέπει να μπουν τα υδρογόνα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η αγορά πρέπει να στραφεί πλέον στις υποδομές ευελιξίας. Αναφέρθηκε επίσης σε επενδυτικό σχέδιο στο Αμύνταιο για εγκατάσταση υδρογόνου με συστήματα της LONGi.

Η συμβολή της αποθήκευσης αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία για τις περικοπές πράσινης παραγωγής. Σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank, τον Σεπτέμβριο οι περικοπές ΑΠΕ ανήλθαν σε 158,2 GWh, αντιστοιχώντας στο 5,4% της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Στο εννεάμηνο έφτασαν τις 2.063 GWh, αυξημένες κατά 15,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι μπαταρίες απέτρεψαν τον Σεπτέμβριο το 19,3% των περικοπών, απορροφώντας 37,9 GWh ενέργειας που διαφορετικά θα χανόταν. Επιπλέον, η έγχυση ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες περιόρισε τη χρήση φυσικού αερίου κατά 48,9 GWh. Από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, τα συστήματα αποθήκευσης απορρόφησαν συνολικά 178,2 GWh και απέδωσαν στο δίκτυο 155,2 GWh, αποτρέποντας το 5,3% των περικοπών ΑΠΕ της περιόδου.

Στην επιτάχυνση των επενδύσεων στοχεύουν και οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των σταθμών αποθήκευσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση επενδυτικών αιτημάτων συνολικής ισχύος 7.771,78 MW, με στόχο την ταχύτερη ωρίμανση των έργων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής.

Η αποθήκευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από περίπου 6 GW το 2019 σε 18 GW σήμερα, χωρίς αντίστοιχη ανάπτυξη των υποδομών ευελιξίας. Η εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου και όρων σύνδεσης παραμένει βασική πρόκληση για την υλοποίηση των νέων επενδύσεων.