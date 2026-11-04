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Σε απόγνωση οικογένεια για τον λογαριασμό του νερού - Η διαμάχη για τους έξυπνους μετρητές

Σε απόγνωση οικογένεια για τον λογαριασμό του νερού - Η διαμάχη για τους έξυπνους μετρητές
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 06:40
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Ένας λογαριασμός νερού ύψους 450 δολαρίων ήταν αρκετός για να φέρει σε απόγνωση μια οικογένεια στο Μίλικεν του Κολοράντο, αναγκάζοντάς την να αναλογιστεί ποιες βασικές ανάγκες θα πρέπει να περικόψει.

Τον Ιούνιο, ο δήμος του Μίλικεν προχώρησε στην αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου μετρητών νερού με νέα έξυπνα συστήματα. Η μετάβαση, ωστόσο, συνέπεσε με κατακόρυφη αύξηση στους λογαριασμούς των κατοίκων.

Ενώ η τοπική κοινωνία επιμένει ότι για τις φουσκωμένες χρεώσεις ευθύνονται οι νέοι μετρητές, οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η βασική αιτία είναι μια εγκεκριμένη αύξηση των τιμολογίων κατά 35%, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.

Αναγκαιότητα υποδομών έναντι εκτόξευσης του κόστους

Όπως εξήγησαν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αναβολή των απαραίτητων αυξήσεων τα προηγούμενα χρόνια είχε φέρει το δημοτικό ταμείο ύδρευσης στα όρια της οικονομικής ασφυξίας. Αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο ακόμη και για αναπροσαρμογές της τάξης του 50% έως 75%. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι τα έσοδα του ταμείου διατίθενται αποκλειστικά για το δίκτυο ύδρευσης και δεν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των μετρητών. Παρά τις εξηγήσεις αυτές, δεκάδες δημότες είδαν τους λογαριασμούς τους να διπλασιάζονται ή να τριπλασιάζονται, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επίσημο ποσοστό της αύξησης.

Παράλογες καταναλώσεις και… ξεραμένο γρασίδι

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δημότη του οποίου ο λογαριασμός Ιουλίου ανήλθε στα 200 δολάρια για 8.000 γαλόνια, ενώ τον Αύγουστο εκτοξεύθηκε στα 450 δολάρια για 23.000 γαλόνια, χωρίς να έχει αλλάξει η καθημερινή χρήση ή να έχει εντοπιστεί διαρροή. Η δημοτική αρχή απέδωσε μέρος του προβλήματος στην έντονη καλοκαιρινή ξηρασία και την αυξημένη άρδευση.

Πολλοί κάτοικοι, ωστόσο, σταμάτησαν πλήρως το πότισμα, βλέποντας το γρασίδι στις αυλές τους να ξεραίνεται και εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκειά τους για τις απώλειες που υπέστησαν.

Τεχνικές αστοχίες και ελλιπής ενημέρωση

Οι δημοτικές αρχές παραδέχθηκαν ότι υπήρξαν ελλείψεις στην επικοινωνιακή διαχείριση του έργου. Παρότι σημειώθηκαν τεχνικά προβλήματα σε περίπου 50 παροχές (2% του συνόλου), οι έλεγχοι στο πεδίο δεν έδειξαν συστημικές αποκλίσεις στους μετρητές.

Στον αντίποδα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η απότομη αύξηση οφειλόταν σε λανθασμένα χαμηλές τιμολογήσεις του προηγούμενου διαστήματος λόγω της μετάβασης στο νέο σύστημα, γεγονός που προκάλεσε την εντονότατη δυσφορία των καταναλωτών για την καθυστερημένη ενημέρωση.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2026 - 06:40
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