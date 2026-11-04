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Φραγκίσκος Παρασύρης: Ενεργειακό νομοσχέδιο χωρίς στρατηγική – Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί τα οφέλη και κοινωνικοποιεί το κόστος και στα Data Centers
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 09:02
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Ξεκίνησε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τοποθετήθηκε ως εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ασκώντας δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παρασύρης υπογράμμισε ότι, πίσω από την αναγκαία ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία παράβασης λόγω καθυστερήσεων, η κυβέρνηση φέρνει ένα πολυνομοσχέδιο 90 άρθρων με διατάξεις για τα δίκτυα φυσικού αερίου, τις δημόσιες υποδομές και τα νησιά, χωρίς ενιαία στρατηγική που να τις συνδέει. Τόνισε ότι η χώρα δεν πάσχει από έλλειψη επενδύσεων, αλλά από την αδυναμία να μετατρέψει τις επενδύσεις σε φθηνότερο ρεύμα, παραγωγική ανταγωνιστικότητα και κοινωνικό όφελος, ενώ στηλίτευσε τη διάταξη του άρθρου 6 που επιτρέπει τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές ακόμη και κατά τη διάρκεια εκκρεμούς διαμεσολάβησης. Παράλληλα, με φόντο την εκτόξευση της μέσης χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος στα 197 €/MWh τον Οκτώβριο, επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για οργανωμένη μετάβαση των οικιακών καταναλωτών σε σταθερά ετήσια τιμολόγια ως άμεση ασπίδα προστασίας.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της προσέλκυσης των Data Centers, ξεκαθαρίζοντας την ιδεολογική και πολιτική διαφοροποίηση του κόμματος. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τάσσεται απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιακή μετάβαση, αλλά αρνείται κατηγορηματικά το κυβερνητικό μοντέλο ανάπτυξης που ιδιωτικοποιεί τα οφέλη και κοινωνικοποιεί το κόστος, επιτρέποντας την ιδιοποίηση δημόσιων αγαθών, όπως το ρεύμα, το νερό και η γη, για να συντηρηθούν ιδιωτικά μονοπώλια πλατφορμών. Κατήγγειλε φωτογραφικές ρυθμίσεις όπως αυτή του άρθρου 22, καθώς και νοοτροπίες που επιτρέπουν σε διοικήσεις να συμπεριφέρονται ως τοπικοί φεουδάρχες δημιουργώντας ξεχωριστές κρατικές νησίδες, όπως στη Δυτική Μακεδονία. Απέναντι σε αυτή την τακτική, πρότεινε ένα συμπεριληπτικό μοντέλο με όρους δημοκρατικού προγραμματισμού, που περιλαμβάνει την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας για τηλεθερμάνσεις, την παροχή ενεργειακού μερίσματος στα τοπικά νοικοκυριά στην ίδια τιμή που αγοράζει το Data Center, καθώς και τη θεσμοθέτηση ψηφιακού μερίσματος με 50% έκπτωση στις υπηρεσίες cloud για τις τοπικές επιχειρήσεις και δωρεάν πρόσβαση για Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Συνεχίζοντας, ο κ. Παρασύρης αναφέρθηκε στην ενεργειακή ασφάλεια και τις δημόσιες υποδομές, στηλιτεύοντας τις ρυθμίσεις για το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, όπου η κυβέρνηση προεξοφλεί αποζημιώσεις βλαβών αντί να εξασφαλίζει την πραγματική ενεργειακή θωράκιση. Τόνισε ότι η εμπορική και θεσμική ένταξη της Κρήτης στην ενιαία αγορά δεν μπορεί να προηγείται της οριστικής διασφάλισης της επάρκειάς της, όπως απέδειξαν τα πρόσφατα περιστατικά βλαβών στη διασύνδεση. Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο έμμεσης ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ μέσω της μεταβίβασης μετοχών του Δημοσίου (άρθρο 52).

Τέλος, κατήγγειλε τη διπλή υποκρισία στις πολεοδομικές ρυθμίσεις της Κατηγορίας 5, όπου το κράτος δίνει τη δυνατότητα τακτοποίησης σε δημόσια κτίρια αλλά και σε ακίνητα που κατέχουν οι τράπεζες, αφήνοντας την ίδια στιγμή απλούς πολίτες εγκλωβισμένους εν μέσω στεγαστικής κρίσης με εξοντωτικά πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης κατέληξε τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μια κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή πολιτική που βάζει στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον.

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