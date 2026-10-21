Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00
Σταύρος Παπασταύρου σε Πάτμο και Λέρο: «Με έργα που δίνουν λύσεις, στηρίζουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 10:42
Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 10:21
Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 09:51
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/10/2026 - 09:48
AIForum26: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα σήμερα»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/10/2026 - 09:13
ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:59
Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 08:47
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Το «οχυρό» του 25% για τον Μητσοτάκη και η θεωρία της «επιτυχημένης κατάρρευσης»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/10/2026 - 08:12
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:09
Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:07
5 καθημερινές συσκευές που περιέχουν ραδιενεργά υλικά χωρίς να το ξέρουμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής

Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 06:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κύκλος πλύσης ολοκληρώνεται, αλλά τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα μέσα σε στάσιμο νερό ή η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της εμφανίζοντας κωδικό σφάλματος. Πριν καλέσετε τεχνικό, υπάρχει ένα μικρό, «κρυφό» εξάρτημα που αξίζει να ελέγξετε.

Σε κάθε πλύση, χνούδια, τρίχες και μικρά αντικείμενα - όπως κέρματα, τσιμπιδάκια, κουμπιά ή ξεχασμένες κάλτσες - κατευθύνονται προς την αντλία αποστράγγισης. Στα περισσότερα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, ένα ειδικό φίλτρο συγκρατεί αυτά τα υπολείμματα πριν προκαλέσουν βλάβη. Με την πάροδο των μηνών, ωστόσο, το φίλτρο φράζει, εμποδίζοντας τη διέλευση του νερού. Η αντλία καταπονείται και η συσκευή δυσκολεύεται να αδειάσει τα νερά ή να στύψει.

Το θετικό είναι ότι ο καθαρισμός του φίλτρου διαρκεί μόλις πέντε λεπτά, δεν κοστίζει απολύτως τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν απαιτεί εργαλεία.

Πού βρίσκεται το φίλτρο

Στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, το φίλτρο βρίσκεται πίσω από ένα μικρό πορτάκι στη βάση της πρόσοψης. Στα μοντέλα άνω φόρτωσης, η συλλογή χνουδιών γίνεται συχνά στον αναδευτήρα ή στο επάνω μέρος του κάδου.

Οδηγίες καθαρισμού βήμα-βήμα

  • Αποσύνδεση & Προετοιμασία: Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι καυτό. Τοποθετήστε πετσέτες και ένα ρηχό δοχείο στο δάπεδο, καθώς θα τρέξει νερό.
  • Αποστράγγιση: Ανοίξτε το πορτάκι, τραβήξτε το μικρό σωληνάκι (αν υπάρχει) και αφήστε το νερό να τρέξει στο δοχείο.
  • Αφαίρεση & Καθαρισμός: Στρίψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και αφαιρέστε το αργά. Αφαιρέστε τα αντικείμενα, ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση και καθαρίστε τα υπολείμματα με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
  • Επανατοποθέτηση: Καθαρίστε την υποδοχή, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στρίβοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει και εκτελέστε έναν σύντομο κύκλο αποστράγγισης για δοκιμή.

Η διαδικασία συνιστάται να επαναλαμβάνεται κάθε έξι μήνες.

Πότε να καλέσετε τεχνικό

Εάν το πρόβλημα επιμένει, ελέγξτε τον σωλήνα αποχέτευσης για τσακίσεις. Αν όμως η αντλία βουίζει χωρίς να λειτουργεί, υπάρχει οσμή καμένου ή διαρροή νερού, τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην αντλία ή την πλακέτα και απαιτείται η συνδρομή τεχνικού.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 06:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves 20 Οκτωβρίου 2026
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών 21 Οκτωβρίου 2026
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλυντήριο ρούχων: Τι είναι το πρόγραμμα Permanent Press και πότε πρέπει να το χρησιμοποιείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πλυντήριο ρούχων: Τι είναι το πρόγραμμα Permanent Press και πότε πρέπει να το χρησιμοποιείτε

Πλυντήρια άνω φόρτωσης: Γιατί επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος και νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πλυντήρια άνω φόρτωσης: Γιατί επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος και νερού

Γιατί «χορεύει» το πλυντήριο ρούχων; Πότε απαιτείται τεχνικός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί «χορεύει» το πλυντήριο ρούχων; Πότε απαιτείται τεχνικός

Μήπως το πλυντήριο «καίει» περισσότερο από όσο νομίζετε; 7 λάθη που κοστίζουν ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μήπως το πλυντήριο «καίει» περισσότερο από όσο νομίζετε; 7 λάθη που κοστίζουν ακριβά

Γιατί το μαλακτικό ρούχων μπορεί να καταστρέψει το πλυντήριο - Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί το μαλακτικό ρούχων μπορεί να καταστρέψει το πλυντήριο - Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων