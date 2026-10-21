Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής

Ο κύκλος πλύσης ολοκληρώνεται, αλλά τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα μέσα σε στάσιμο νερό ή η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της εμφανίζοντας κωδικό σφάλματος. Πριν καλέσετε τεχνικό, υπάρχει ένα μικρό, «κρυφό» εξάρτημα που αξίζει να ελέγξετε.

Σε κάθε πλύση, χνούδια, τρίχες και μικρά αντικείμενα - όπως κέρματα, τσιμπιδάκια, κουμπιά ή ξεχασμένες κάλτσες - κατευθύνονται προς την αντλία αποστράγγισης. Στα περισσότερα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, ένα ειδικό φίλτρο συγκρατεί αυτά τα υπολείμματα πριν προκαλέσουν βλάβη. Με την πάροδο των μηνών, ωστόσο, το φίλτρο φράζει, εμποδίζοντας τη διέλευση του νερού. Η αντλία καταπονείται και η συσκευή δυσκολεύεται να αδειάσει τα νερά ή να στύψει.

Το θετικό είναι ότι ο καθαρισμός του φίλτρου διαρκεί μόλις πέντε λεπτά, δεν κοστίζει απολύτως τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν απαιτεί εργαλεία.

Πού βρίσκεται το φίλτρο

Στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, το φίλτρο βρίσκεται πίσω από ένα μικρό πορτάκι στη βάση της πρόσοψης. Στα μοντέλα άνω φόρτωσης, η συλλογή χνουδιών γίνεται συχνά στον αναδευτήρα ή στο επάνω μέρος του κάδου.

Οδηγίες καθαρισμού βήμα-βήμα

Αποσύνδεση & Προετοιμασία : Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι καυτό. Τοποθετήστε πετσέτες και ένα ρηχό δοχείο στο δάπεδο, καθώς θα τρέξει νερό.

: Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι καυτό. Τοποθετήστε πετσέτες και ένα ρηχό δοχείο στο δάπεδο, καθώς θα τρέξει νερό. Αποστράγγιση : Ανοίξτε το πορτάκι, τραβήξτε το μικρό σωληνάκι (αν υπάρχει) και αφήστε το νερό να τρέξει στο δοχείο.

: Ανοίξτε το πορτάκι, τραβήξτε το μικρό σωληνάκι (αν υπάρχει) και αφήστε το νερό να τρέξει στο δοχείο. Αφαίρεση & Καθαρισμός : Στρίψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και αφαιρέστε το αργά. Αφαιρέστε τα αντικείμενα, ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση και καθαρίστε τα υπολείμματα με μια παλιά οδοντόβουρτσα.

: Στρίψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και αφαιρέστε το αργά. Αφαιρέστε τα αντικείμενα, ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση και καθαρίστε τα υπολείμματα με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Επανατοποθέτηση: Καθαρίστε την υποδοχή, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στρίβοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει και εκτελέστε έναν σύντομο κύκλο αποστράγγισης για δοκιμή.

Η διαδικασία συνιστάται να επαναλαμβάνεται κάθε έξι μήνες.

Πότε να καλέσετε τεχνικό

Εάν το πρόβλημα επιμένει, ελέγξτε τον σωλήνα αποχέτευσης για τσακίσεις. Αν όμως η αντλία βουίζει χωρίς να λειτουργεί, υπάρχει οσμή καμένου ή διαρροή νερού, τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην αντλία ή την πλακέτα και απαιτείται η συνδρομή τεχνικού.

Πηγή: The Coolist