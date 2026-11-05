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Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 06:29
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Η πρώτη κρύα νύχτα του χειμώνα προσφέρεται για άναμμα φωτιάς, όμως λίγα λεπτά αργότερα το δωμάτιο γεμίζει καπνό. Τότε είναι που έρχεται η κρίσιμη ερώτηση: πότε ήταν η τελευταία φορά που καθαρίσατε την καμινάδα;

Η καμινάδα δίνει ελάχιστα σημάδια φθοράς πριν προκληθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Ασφάλειας Καμινάδων της Αμερικής (CSIA): «Οι καμινάδες, τα τζάκια και οι αεραγωγοί πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τυχόν φθορές, συσσώρευση καταλοίπων και σωστά διάκενα». Ο καθαρισμός και η συντήρηση ακολουθούν ανάλογα με τα ευρήματα.

Η επιθεώρηση είναι ετήσια, αλλά το καθάρισμα εξαρτάται από την κατάσταση. Το CSIA συνιστά καθαρισμό στα παραδοσιακά τζάκια όταν η αιθάλη φτάσει τα 3 χιλιοστά ή νωρίτερα αν παρατηρηθεί στρώμα κρεόζωτου.

Ο ρόλος του κρεόζωτου

Το κρεόζωτο είναι ο κύριος λόγος που καθιστά τη συντήρηση απαραίτητη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εύφλεκτη ουσία, σαν πίσσα, που παράγεται από την καύση του ξύλου και επικάθεται στα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία των οργανισμών πυρασφάλειας, οι φωτιές στην καμινάδα αντιπροσωπεύουν το 75% των πυρκαγιών που προκαλούνται από συστήματα θέρμανσης, με τις περισσότερες να εκδηλώνονται με το που σφίξουν τα πρώτα κρύα της σεζόν.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται καθαρισμός ανάλογα με τη χρήση:

  • Περιστασιακή χρήση: Ετήσια επιθεώρηση και καθαρισμός όταν τα κατάλοιπα φτάσουν τα 3 χιλιοστά.
  • Καθημερινή χρήση ή κύρια θέρμανση: Προγραμματισμός καθαρισμού περίπου δύο φορές το χρόνο (στην αρχή του φθινοπώρου και ξανά την άνοιξη).
  • Τζάκι αερίου: Δεν παράγει κρεόζωτο και χρειάζεται σπανιότερα καθαρισμό, αλλά απαιτεί ετήσιο έλεγχο για τυχόν φωλιές ζώων ή άλλα εμπόδια.

Το κόστος συντήρησης είναι αμελητέο μπροστά στον κίνδυνο μιας πυρκαγιάς.

Οι 2 έλεγχοι που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας

Πρώτον, κοιτάξτε και μυρίστε. Με κρύο το τζάκι, ρίξτε φως με έναν φακό πάνω από το κλαπέτο. Μαύρα κατάλοιπα, ραγισμένο τσιμέντο ή μυρωδιά καπνού ακόμα κι όταν δεν έχει ανάψει φωτιά για μέρες, δείχνουν ότι απαιτείται ειδικός.

Δεύτερον, παρατηρήστε τον καπνό. Αν το τζάκι γεμίζει το δωμάτιο καπνό αντί να τον τραβάει προς τα πάνω, υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να λυθεί πριν ανάψετε την επόμενη φωτιά

Οι έλεγχοι αυτοί φυσικά εντοπίζουν μόνο τα προφανή. Μόνο ένας πιστοποιημένος τεχνικός μπορεί να ελέγξει ολόκληρη την καμινάδα. Αν ακούσετε ποτέ δυνατούς ήχους, υπόκωφη βουή σαν τρένο, ή δείτε πυκνό καπνό και φλόγες από την κορυφή, εκκενώστε το χώρο και καλέστε αμέσως την πυροσβεστική.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 06:29
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