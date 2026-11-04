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Συμμετοχή REVOIL στο EURONEXT ATHENS Small Cap Conference 2026

Συμμετοχή REVOIL στο EURONEXT ATHENS Small Cap Conference 2026
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 10:04
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Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε Κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιήθηκε το EURONEXT ATHENS SMALL CAP CONFERENCE 2026 που διοργάνωσε το EURONEXT ATHENS με τη συμμετοχή του Ομίλου REVOIL μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών που παρευρέθησαν.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα στελέχη της Εταιρείας κ.κ. Γεώργιος Ρούσσος (Πρόεδρος Δ.Σ. REVOIL), Ευάγγελος Ρούσσος (Διευθύνων Σύμβουλος REVOIL), Ιωάννης Ρούσσος (Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος REV ENERGY GROUP), Πέτρος Ρούμπης (Οικονομικός Διευθυντής) και Ιάκωβος Χαϊδεμένος (Υπεύθυνος Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων) είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων Α.Ε.Δ.Α.Κ., χρηματιστηριακών εταιριών, και αναλυτών σε one-to-one και ολιγομελή groups, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη στρατηγική πορεία, τα οικονομικά μεγέθη και τις αναπτυξιακές προοπτικές στους τρεις κεντρικούς πυλώνες του Ομίλου :

  • Τη REVOIL Α.Ε.Ε.Π. (Μητρική Εταιρεία): Δραστηριοποίηση στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών.
  • Τη REV ENERGY GROUP A.E.(100% Θυγατρική): Ο ενεργειακός βραχίονας του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Τη ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (97% Θυγατρική Εταιρεία): Εξειδίκευση στον κλάδο των ηλιακών συστημάτων, καθώς και των μονάδων θέρμανσης και ψύξης.

Στις παρουσιάσεις ιδιαίτερη μνεία έγινε για :

  • Τις πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις της μητρικής Εταιρίας το εννεάμηνο του 2026 σε επίπεδο πωλούμενων όγκων καυσίμων και μεριδίων αγοράς καθώς και την πρόβλεψη για σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών για το σύνολο της χρήσης.
  • Το αναπτυξιακό πλάνο της REV ENERGY στο χώρο των ΑΠΕ που περιλαμβάνει : - Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 24,43 MW σε πλήρη λειτουργία. - Αιολικό πάρκο 3 MW σε δοκιμαστική λειτουργία. - Φωτοβολταϊκό πάρκο 6 MW σε κατασκευαστική φάση. - 26,4 MW Αιολικά έργα, 80,19 MW Φωτοβολταϊκά έργα και 174MW Έργα Αποθήκευσης Ενέργειας, σε αναμονή για όρους σύνδεσης.
  • Την εμπορική ανάπτυξη της ΜΑΛΤΕΖΟΣ με τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής που θα οδηγήσει σε τετραπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας σε βάθος τριετίας, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη στρατηγική επέκτασης των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ

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