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Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων

Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 14:58
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Τη σημασία της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία επιδρούν στην καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, κ. Αντώνης Μιτζάλης.

Αναφερόμενος ενδεικτικά στα δύο μεγάλα έργα, της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και του Flyover στη Θεσσαλονίκη, που υλοποιεί η ΑΒΑΞ, ο κ. Μιτζάλης επισήμανε ότι από τη φύση τους, τέτοιας κλίμακας έργα δεν μπορεί παρά να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, ακόμη και στο στόχαστρο της όποιας υπερβολής.

Σε παρεμβάσεις του από το βήμα του #AIF2026 και του #GreenDeal2026 του ΤΕΕ, ο κ. Μιτζάλης, σημείωσε: «Το θέμα του μετροπόντικα έχει τρεις πτυχές: μία τεχνική καθώς είναι ένα ζήτημα που κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρο και πρωτοφανές είναι σε έργα μετρό. Δυστυχώς, έχει ως επίπτωση ότι επηρεάζονται κτίρια στα οποία μένουν άνθρωποι, που είναι η κοινωνική πτυχή. Είναι εύλογο να κοιτάξουμε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να επισκευαστούν οι βλάβες που υπάρχουν, κάτι που άλλωστε σπεύσαμε να το κάνουμε σαφές από την πρώτη στιγμή. Όταν ολοκληρωθούν οι καταγραφές των ζημιών, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Μια ακόμη πτυχή έχει να κάνει με τον οργανισμό μας: Για εμάς ως Όμιλο, δεν είναι ευχάριστο να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιους από τους καλύτερους επιστήμονες στη χώρα, πρωτοπόρους στον τομέα τους στην κατασκευή σηράγγων, και να αισθανόμαστε ότι ίσως δεν προστατεύουμε την ποιότητα της δουλειάς τους. Είμαστε βέβαιοι ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε στις δεδομένες συνθήκες». Σημείωσε ότι «είναι ζήτημα λίγων ημερών –από τη στιγμή που θα εγκριθεί η έκθεσή μας για τον τρόπο κατασκευής- να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας και η διάνοιξη της σήραγγας».

Για το FLYOVER της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιτζάλης ανέφερε ότι «το FLYOVER, όπως συνέβη και με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος την Άνοιξη του 2027 και είναι παράδειγμα για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η σύμπραξη και η σωστή συνεργασία πολλών φορέων, του Υπουργείου, της κοινοπραξίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τροχαίας. Σημείωσε ότι αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής όλων των εμπλεκομένων φορέων, που αγκάλιασαν οι πολίτες, βλέποντας την εξέλιξη του έργου.

Για τα νοσοκομεία του ΙΣΝ σε Θεσσαλονίκη, Σπάρτη και Κομοτηνή, ο κ. Μιτζάλης υπογράμμισε ότι «όταν τα τρία νοσοκομεία ολοκληρωθούν, δεν θα είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι θα είναι σημείο αναφοράς για το πως είναι ένα συγχρονο νοσοκομείο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο».

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