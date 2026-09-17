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Γιατί «χορεύει» το πλυντήριο ρούχων; Πότε απαιτείται τεχνικός

Γιατί «χορεύει» το πλυντήριο ρούχων; Πότε απαιτείται τεχνικός
Pavol Tančibok on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 07:19
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Οι έντονοι κραδασμοί και ο θόρυβος κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων αποτελούν συχνά προειδοποιητικό σημάδι τεχνικού προβλήματος.

Όταν το πλυντήριο ρούχων «τρίζει», συνήθως η αιτία εντοπίζεται σε απλά λειτουργικά σφάλματα - όπως η κακή κατανομή των ρούχων ή η μη σωστή οριζοντίωση της συσκευής. Ο θόρυβος, ωστόσο, μπορεί να αποτελεί και ένδειξη για φθορά στα μηχανικά μέρη της συσκευής.

Πότε το πρόβλημα είναι σοβαρότερο

Όταν το πλυντήριο δονείται έντονα σε κάθε κύκλο πλύσης - ακόμη και αν είναι άδειο ή με σωστά κατανεμημένο φορτίο - η αιτία εντοπίζεται στο σύστημα ανάρτησης.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής (άνω ή εμπρόσθιας φόρτωσης), η στήριξη του κάδου βασίζεται σε ειδικές ράβδους ανάρτησης (αμορτισέρ) οι οποίες αποσβένουν τις δονήσεις.

Παρά την αναστάτωση που προκαλεί μια τέτοια βλάβη, η αποκατάστασή της είναι τεχνικά απλή και οικονομική. Με δεδομένο πως πρόκειται για εξαρτήματα που υφίστανται τη μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, οι τεχνικοί επισκευών διαθέτουν συνήθως τα ανταλλακτικά για άμεση αντικατάσταση.

Απλοί έλεγχοι στο σπίτι

Πριν την κλήση εξειδικευμένου τεχνικού, συνιστάται η εκτέλεση βασικών ελέγχων:

  • Σταθερότητα βάσης: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πατάει σταθερά και στα τέσσερα ποδαράκια.
  • Αποστάσεις: Ελέγξτε ότι το πλυντήριο δεν ακουμπά σε τοίχους, σωληνώσεις ή παρακείμενα έπιπλα.
  • Βίδες μεταφοράς: Σε νέες εγκαταστάσεις, επιβεβαιώστε ότι έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές βίδες ασφάλισης μεταφοράς.

Το τεστ της ανάρτησης

Για να διαπιστώσετε την κατάσταση των αμορτισέρ, πιέστε σταθερά τον κάδο προς τα κάτω με το χέρι σας και αφήστε τον απότομα. Ο κάδος πρέπει να επανέλθει άμεσα στην αρχική του θέση χωρίς ταλαντώσεις. Εάν παρατηρήσετε επαναλαμβανόμενες αναπηδήσεις, το σύστημα ανάρτησης χρειάζεται αντικατάσταση.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 07:19
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