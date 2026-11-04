Α. Σιάμισιης:«Θωρακίσαμε»το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα

Σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη από την παγκόσμια αγορά Ενέργειας, είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την συμμετοχή του στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση Πετρελαίου ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference).

Ο κ. Σιάμισιης μίλησε σε δύο ξεχωριστές ενότητες του Συνεδρίου, μαζί με ηγετικά στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως στο τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών και τεχνολογιών ενέργειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, η παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, μεταξύ άλλων, τόνισε:

Οι αναταράξεις αποτελούν τη νέα κανονικότητα. Μέσα στα τελευταία χρόνια, έπρεπε να διαχειριστούμε τις συνέπειες από την οικονομική κρίση, μετά είχαμε την πανδημία, ακολούθησε ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας και πρόσφατα ξέσπασε η κρίση στον Περσικό.

Οι αναταράξεις ενέχουν κινδύνους, αλλά δημιουργούν και ευκαιρίες. Οι εταιρίες θα πρέπει να ενσωματώσουν την ευελιξία στο σύστημά τους - αξιοποιώντας τους πόρους, τα συστήματα, τις προμήθειες και τις αγορές - και στη συνέχεια να τοποθετούνται με τον κατάλληλο τρόπο, εκμεταλλευόμενες τις προοπτικές που δημιουργούνται.

Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ αναπτυξιακής στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνου, αλλά και ικανότητα για να λάβεις γρήγορες αποφάσεις και να δράσεις άμεσα.

Στην HELLENiQ ENERGY, με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού , άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο. «Θωρακίσαμε» εγκαίρως το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα, ενώ διαθέτουμε 3 παράκτια διυλιστήρια στη Μεσόγειο, που αποτελεί σταυροδρόμι ενεργειακών δρόμων.

Σε επίπεδο ΕΕ, η «πράσινη ατζέντα» κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια στη συζήτηση - ήταν μια στρατηγική που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως μονόπλευρη. Αυτό συνέβαλε στην υποεπένδυσηστον τομέα της διύλισης.

Πλέον, παρατηρούμε μια αλλαγή σε αυτή την προσέγγιση, ωστόσο δεν είμαι βέβαιος αν θα έχει διάρκεια.

Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι περισσότερο από το 50% των αναγκών του πλανήτη καλύπτεται από υδρογονάνθρακες.

Χρειάζεται να προχωρήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως τους υδρογονάνθρακες από την εξίσωση. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.

Για την ενεργειακή μετάβαση δεν υπάρχει μία μοναδική «μαγική λύση», μία μόνο τεχνολογία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Απαιτείται ένας συνδυασμός τεχνολογιών.

Οι φιλοδοξίες πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές δυνατότητες. Χρειαζόμαστε όλες τις διαθέσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα.

Η ADIPEC είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα της ενέργειας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, επενδυτές και ειδικούς της τεχνολογίας. Καλύπτει όλο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τις νέες τεχνολογίες και την ενεργειακή μετάβαση. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι(ADNOC) και αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης και διαλόγου για το μέλλον της ενέργειας.

Στο ADIPEC 2026, που διεξάγεται από τις 2 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στο 'Αμπου Ντάμπι, συμμετέχουν περισσότεροι από 40 υπουργοί ενέργειας και κορυφαίοι CEOs από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς του πλανήτη, εκπροσωπούνται περισσότερες από 172 χώρες με πάνω από 2.250 εταιρίες, ενώ οι επισκέπτες υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τους 240 χιλιάδες, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκθεση τη μεγαλύτερη διοργάνωση για τον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως.