Α. Σιάμισιης:«Θωρακίσαμε»το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 11:25
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 10:13
Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 10:10
Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:45
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 09:19
Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:08
Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:45
Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/11/2026 - 08:04
Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 08:02
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 08:00
Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:28
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:46
Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:44
Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:33
Παγκόσμια διάκριση σε διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο ΑΠΘ για την προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έναντι υπερτάσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/11/2026 - 15:29
Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/11/2026 - 14:58
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 14:25
Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/11/2026 - 13:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Α. Σιάμισιης:«Θωρακίσαμε»το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα

Α. Σιάμισιης:«Θωρακίσαμε»το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 09:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη από την παγκόσμια αγορά Ενέργειας, είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την συμμετοχή του στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση Πετρελαίου ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference).

Ο κ. Σιάμισιης μίλησε σε δύο ξεχωριστές ενότητες του Συνεδρίου, μαζί με ηγετικά στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως στο τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών και τεχνολογιών ενέργειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, η παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, μεταξύ άλλων, τόνισε:

  • Οι αναταράξεις αποτελούν τη νέα κανονικότητα. Μέσα στα τελευταία χρόνια, έπρεπε να διαχειριστούμε τις συνέπειες από την οικονομική κρίση, μετά είχαμε την πανδημία, ακολούθησε ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας και πρόσφατα ξέσπασε η κρίση στον Περσικό.
  • Οι αναταράξεις ενέχουν κινδύνους, αλλά δημιουργούν και ευκαιρίες. Οι εταιρίες θα πρέπει να ενσωματώσουν την ευελιξία στο σύστημά τους - αξιοποιώντας τους πόρους, τα συστήματα, τις προμήθειες και τις αγορές - και στη συνέχεια να τοποθετούνται με τον κατάλληλο τρόπο, εκμεταλλευόμενες τις προοπτικές που δημιουργούνται.
  • Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ αναπτυξιακής στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνου, αλλά και ικανότητα για να λάβεις γρήγορες αποφάσεις και να δράσεις άμεσα.
  • Στην HELLENiQ ENERGY, με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού , άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο. «Θωρακίσαμε» εγκαίρως το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα, ενώ διαθέτουμε 3 παράκτια διυλιστήρια στη Μεσόγειο, που αποτελεί σταυροδρόμι ενεργειακών δρόμων.
  • Σε επίπεδο ΕΕ, η «πράσινη ατζέντα» κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια στη συζήτηση - ήταν μια στρατηγική που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως μονόπλευρη. Αυτό συνέβαλε στην υποεπένδυσηστον τομέα της διύλισης.
  • Πλέον, παρατηρούμε μια αλλαγή σε αυτή την προσέγγιση, ωστόσο δεν είμαι βέβαιος αν θα έχει διάρκεια.
  • Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι περισσότερο από το 50% των αναγκών του πλανήτη καλύπτεται από υδρογονάνθρακες.
  • Χρειάζεται να προχωρήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως τους υδρογονάνθρακες από την εξίσωση. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.
  • Για την ενεργειακή μετάβαση δεν υπάρχει μία μοναδική «μαγική λύση», μία μόνο τεχνολογία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Απαιτείται ένας συνδυασμός τεχνολογιών.
  • Οι φιλοδοξίες πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές δυνατότητες. Χρειαζόμαστε όλες τις διαθέσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα.

Η ADIPEC είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα της ενέργειας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, επενδυτές και ειδικούς της τεχνολογίας. Καλύπτει όλο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τις νέες τεχνολογίες και την ενεργειακή μετάβαση. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι(ADNOC) και αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης και διαλόγου για το μέλλον της ενέργειας.

Στο ADIPEC 2026, που διεξάγεται από τις 2 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στο 'Αμπου Ντάμπι, συμμετέχουν περισσότεροι από 40 υπουργοί ενέργειας και κορυφαίοι CEOs από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς του πλανήτη, εκπροσωπούνται περισσότερες από 172 χώρες με πάνω από 2.250 εταιρίες, ενώ οι επισκέπτες υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τους 240 χιλιάδες, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκθεση τη μεγαλύτερη διοργάνωση για τον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εξάρχου: Οι ανταγωνιστές του Καθέτου Διαδρόμου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φιλόδοξο εγχείρημα
Εξάρχου: Οι ανταγωνιστές του Καθέτου Διαδρόμου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φιλόδοξο εγχείρημα 03 Νοεμβρίου 2026
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος 05 Νοεμβρίου 2026
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΝΚΑ: Η φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ γίνεται ακριβότερη για τους καταναλωτές εξαιτίας της Αγοράς Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΚΑ: Η φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ γίνεται ακριβότερη για τους καταναλωτές εξαιτίας της Αγοράς Εξισορρόπησης

Μπαταρίες: Επιταχύνεται η ανάπτυξη- Στόχος το 1 GW έως το τέλος του 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπαταρίες: Επιταχύνεται η ανάπτυξη- Στόχος το 1 GW έως το τέλος του 2026

Κύκλος αιτήσεων και τροποποιήσεων ΑΠΕ (Οκτώβριος 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύκλος αιτήσεων και τροποποιήσεων ΑΠΕ (Οκτώβριος 2026)

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ που παύουν να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ που παύουν να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος

Ηλεκτρική ενέργεια: Κυριαρχία των ΑΠΕ και αύξηση της ζήτησης τον Σεπτέμβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρική ενέργεια: Κυριαρχία των ΑΠΕ και αύξηση της ζήτησης τον Σεπτέμβριο

Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Πότε και ποια μέτρα θα προταθούν για την ενέργεια με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Πότε και ποια μέτρα θα προταθούν για την ενέργεια με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;