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Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 15:44
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Σε κλίμα συνεργασίας και με κοινή βούληση για την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες και βιοτεχνικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Κωνσταντίνο Δαμίγο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που ξεκινά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και διαμόρφωσης κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνο Δαμίγο, είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Αυτοδιοίκηση και οι μικρές επιχειρήσεις. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία των δήμων όσο και την καθημερινότητα των επαγγελματιών. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, καλύτερο συντονισμό και κοινές πρωτοβουλίες. Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πόλης, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές μας. Η συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας είναι σημαντική για να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις, να ενισχύσουμε την τοπική παραγωγή και να διεκδικήσουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις από την Πολιτεία».

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, τόνισε: «Η σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, επιβεβαίωσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η βιοτεχνία μπορούν και πρέπει να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές οικονομικές πιέσεις, με κυριότερη το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Την ίδια στιγμή, αντιλαμβανόμαστε ότι και οι δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Στο ΒΕΑ έχουμε αναδείξει, μέσα από τη μελέτη μας, τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στα δημοτικά τέλη και την ανάγκη για ένα δικαιότερο πλαίσιο επιβαρύνσεων. Δεν επιδιώκουμε αντιπαράθεση με τους δήμους. Αντίθετα, επιδιώκουμε συνεργασία, διάλογο και κοινές διεκδικήσεις από την Πολιτεία, ώστε να στηριχθούν τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και οι επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Θέλουμε δήμους ισχυρούς, επιχειρήσεις βιώσιμες και γειτονιές ζωντανές. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται δήμοι και επιχειρήσεις, καθώς και το ζήτημα των δημοτικών τελών, το οποίο έχει αναδείξει το ΒΕΑ μέσα από την πρόσφατη μελέτη του για τις επιβαρύνσεις των βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην Αττική. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αναζήτησης πρακτικών λύσεων μέσα από τη συνεργασία των δήμων με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να περιορίζονται οι επιβαρύνσεις και να ενισχύεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η βιοτεχνία δεν βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Το υψηλό ενεργειακό κόστος περιορίζει τόσο τις δυνατότητες των δήμων να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες όσο και την ανταγωνιστικότητα των μικρών παραγωγικών μονάδων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της διατήρησης της παραγωγικής δραστηριότητας στον αστικό ιστό, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν την απασχόληση, διατηρούν ζωντανές τις γειτονιές και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

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