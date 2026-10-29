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«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 14:13
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Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας και θα διαρκέσει έως την 11η Ιανουαρίου 2027 στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Δράσης: https://anakainisi.tee.gov.gr/

Στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση.

Σημειώνεται, ότι η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, και προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία, στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Για την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης, δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή τεχνικού συμβούλου, συνιστάται, ωστόσο, για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, που δημοσιεύθηκε την 20η Οκτωβρίου στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/.

Φορείς Υλοποίησης της Δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στην ιστοσελίδα https://anakainisi.tee.gov.gr/ περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τους αιτούντες, όπως τα «Χρήσιμα Έγγραφα» (Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης με τα Παραρτήματά του και σχετική Νομοθεσία), πεδίο για «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται επίσης:

  • στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/
  • στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ https://web.tee.gr/
  • στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/
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