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ΙΝΚΑ: Η φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ γίνεται ακριβότερη για τους καταναλωτές εξαιτίας της Αγοράς Εξισορρόπησης
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 12:04
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Σε δομικά προβλήματα της αγοράς εξισορρόπησης αποδίδει το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τη μεγάλη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του με αφορμή την πρόσφατη μελέτη του Δικτύου Ενεργειακής Πολιτικής για τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΚΑ, η μελέτη με τίτλο "Ανάλυση της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης με 15λεπτη εκκαθάριση της DAM για το μήνα Σεπτέμβριο του 2026", η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές αποθετήριο SSRN, εξετάζει γιατί οι καταναλωτές δεν επωφελούνται από τη χαμηλού κόστους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Όπως αναφέρεται, κατά τις μεσημεριανές ώρες, όταν η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ οδηγεί σε υποχώρηση των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (DAM), ακόμη και σε αρνητικά επίπεδα, ο διαχειριστής του συστήματος διατηρεί ή επαναφέρει σε λειτουργία θερμικές μονάδες για λόγους ασφάλειας και ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ως αποτέλεσμα η φθηνή ενέργεια που διατίθεται στην αγορά επόμενης ημέρας να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος στην αγορά εξισορρόπησης, το οποίο μεταφέρεται στους καταναλωτές μέσω του Λογαριασμού Προσαυξήσεων ΛΠ3.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ αντιμετωπίζουν απώλειες λόγω των περικοπών στην παραγωγή τους και της μη αποζημίωσης για την ενέργεια που δεν εγχέεται στο σύστημα, ενώ οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά επιβαρύνονται από την αύξηση του ΛΠ3. Παράλληλα, οι μονάδες φυσικού αερίου διατηρούν τη θέση τους στο ενεργειακό μείγμα λόγω της ευελιξίας τους.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της μελέτης, όπως επισημαίνει το ΙΝΚΑ, το πρόβλημα συνδέεται με τον σχεδιασμό της χονδρεμπορικής αγοράς και τη λειτουργία της αγοράς επόμενης ημέρας σε σχέση με τους τεχνικούς περιορισμούς της αγοράς εξισορρόπησης.

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