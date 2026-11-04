Ρεύμα: Σε διαβούλευση οι νέοι κανόνες για τους υπερήμερους καταναλωτές- Τι προβλέπεται για διακοπές και επανασυνδέσεις

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Άννα Διανά
Τετάρτη, 04/11/2026 - 08:07
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Νέες διαδικασίες για τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δρομολογούνται μέσω των αλλαγών που προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προθεσμίες που θα ισχύουν πριν από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ο χρόνος επανασύνδεσης των παροχών και η αντιμετώπιση των οφειλετών που μετακινούνται σε άλλον προμηθευτή. Παράλληλα, προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία αλλαγής παρόχου για τις τηλεμετρούμενες παροχές, με ολοκλήρωση της αλλαγής εκπροσώπησης εντός 24 ωρών.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΑΕΥ έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορούν τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

Με βάση την πρόταση, ο προμηθευτής θα υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ΔΕΔΔΗΕ εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου, ταυτόχρονα με την εντολή απενεργοποίησης του μετρητή. Πρόκειται, ωστόσο, για δύο διακριτές ενέργειες, καθώς η επισήμανση θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή, χωρίς να οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Πριν από την υποβολή της εντολής απενεργοποίησης προβλέπεται διάστημα δέκα ημερών από την ενημέρωση του καταναλωτή, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο προμηθευτής θα μπορεί να υποβάλει δήλωση παύσης εκπροσώπησης του μετρητή.Από τη στιγμή που θα υποβληθεί η εντολή απενεργοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει στη διάθεσή του δέκα εργάσιμες ημέρες για να την εκτελέσει. Σε περίπτωση που η πρώτη προσπάθεια δεν ολοκληρωθεί, θα ενημερώνει τον προμηθευτή και θα προγραμματίζει νέα ενέργεια μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες.

Αντίστοιχα, για την επανασύνδεση της παροχής προβλέπεται προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής εντολής. Εφόσον η προσπάθεια αποτύχει, θα πρέπει να προγραμματίζεται νέα εντός 24 ωρών. Η επανασύνδεση προϋποθέτει ότι δεν εκκρεμούν άλλες ενεργές εντολές απενεργοποίησης, είτε από διαφορετικό προμηθευτή είτε λόγω διαπιστωμένης ρευματοκλοπής.

Όταν πάψουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους ο καταναλωτής χαρακτηρίστηκε υπερήμερος, ο προμηθευτής θα υποβάλλει εντολή άρσης της επισήμανσης, μαζί με εντολή επανενεργοποίησης ή ανάκλησης της αρχικής εντολής απενεργοποίησης, ανάλογα με το εάν έχει ήδη διακοπεί το ρεύμα. Οι σχετικές μηχανογραφικές ενέργειες θα ολοκληρώνονται εντός της ίδιας ημέρας. Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας ανεξόφλητες οφειλές. Στις περιπτώσεις αυτές, ο προηγούμενος προμηθευτής θα μπορεί να προχωρήσει στην επισήμανσή τους ως υπερήμερων, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απενεργοποίηση της παροχής. Εφόσον η επισήμανση έχει καταχωριστεί από τον προηγούμενο πάροχο, εκείνος θα είναι και ο αρμόδιος για την άρση της.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερη παρακολούθηση των παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις αυθαίρετης επανασύνδεσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιεί ελέγχους μέσω τηλεμέτρησης ή επιτόπιων καταμετρήσεων. Για τους μη τηλεμετρούμενους μετρητές προβλέπονται έλεγχοι εντός δέκα ημερών από τη διακοπή, όταν η καταμέτρηση είναι μηνιαία, και εντός 30 ημερών για παροχές με μεγαλύτερη περίοδο καταμέτρησης. Εάν διαπιστωθεί κατανάλωση χωρίς να έχει προηγηθεί νόμιμη επανενεργοποίηση, ο Διαχειριστής θα προγραμματίζει νέα απενεργοποίηση εντός δύο εργάσιμων ημερών, με ασφαλέστερο τρόπο αποσύνδεσης.

Πέρα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία μετακίνησης των καταναλωτών από έναν προμηθευτή σε άλλον. Για τις τηλεμετρούμενες παροχές, ο χρόνος αλλαγής εκπροσώπησης περιορίζεται από τέσσερις ημέρες σε 24 ώρες από την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με δυνατότητα τεχνικής ολοκλήρωσης οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. Για τους μετρητές χαμηλής τάσης, η δήλωση εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. Εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται άμεση υποβολή, όπως οι παροχές χωρίς προμηθευτή, όσες υπάγονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς και η αλλαγή χρήστη εγκατάστασης χωρίς αλλαγή προμηθευτή. Παράλληλα, εισάγεται δυνατότητα ακύρωσης αιτήματος αλλαγής παρόχου από τον ίδιο τον καταναλωτή. Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ θα τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις εντολές επισήμανσης και άρσης επισήμανσης υπερήμερων καταναλωτών, καθώς και τις εντολές απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης. Οι προμηθευτές θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που τους αφορούν, ενώ θα διατηρείται ιστορικό εντολών απενεργοποίησης για διάστημα έως 12 μηνών πριν από την υποβολή αιτήματος εκπροσώπησης.

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