Πλυντήριο: Πότε το γρήγορο πρόγραμμα σώζει τον λογαριασμό ρεύματος και πότε καταστρέφει τα ρούχα

Το γρήγορο πρόγραμμα στο πλυντήριο ρούχων αποτελεί μια εξαιρετικά δημοφιλή επιλογή, καθώς υπόσχεται καθαρά ρούχα σε ελάχιστο χρόνο. H αλόγιστη χρήση του, ωστόσο, δεν φέρνει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η επιλογή του γρήγορου κύκλου πλύσης (Quick Wash) φαίνεται ως η ιδανική λύση για τη σύγχρονη καθημερινότητα: συντομεύει τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και μειώνει τη φθορά του πλυντηρίου. Ο γρήγορος κύκλος σημαίνει, παράλληλα, λιγότερα στάδια ξεβγάλματος, χαμηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερη μηχανική τριβή.

Η μεγαλύτερη παρανόηση των καταναλωτών είναι ότι το γρήγορο πρόγραμμα προσφέρει την ίδια αποτελεσματικότητα με το κανονικό, απλώς σε συντομότερο χρόνο. Στην πραγματικότητα, έχει σχεδιαστεί για πολύ συγκεκριμένες χρήσεις.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το γρήγορο πρόγραμμα

Το γρήγορο πρόγραμμα είναι ιδανικό για μικρά φορτία ρούχων που είναι ελαφρώς λερωμένα ή χρειάζονται απλώς φρεσκάρισμα, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση δύσκολων λεκέδων.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αν θέλετε να φρεσκάρετε μερικά μπλουζάκια, η χρήση του κανονικού προγράμματος αποτελεί περιττή σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Επιλέγοντας τη σύντομη πλύση σε αυτές τις περιπτώσεις, προστατεύετε τη συσκευή σας και μειώνετε μακροπρόθεσμα το ενεργειακό σας κόστος.

Πότε πρέπει να το αποφεύγετε

Αντίθετα, η σύντομη πλύση είναι ακατάλληλη για πολύ λερωμένα ρούχα, ρούχα με λεκέδες που απαιτούν προεργασία, καθώς και για είδη που χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες για την εξάλειψη βακτηρίων, όπως τα σεντόνια και οι πετσέτες.

Επίσης, η αποκλειστική χρήση του γρήγορου προγράμματος μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υπολειμμάτων απορρυπαντικού στο εσωτερικό του πλυντηρίου λόγω των λιγότερων ξεβγαλμάτων.

Ο χρυσός κανόνας για τις ρυθμίσεις:

Γρήγορο πρόγραμμα (Quick Wash) : Μικρά φορτία, ελαφρώς λερωμένα ρούχα για φρεσκάρισμα.

: Μικρά φορτία, ελαφρώς λερωμένα ρούχα για φρεσκάρισμα. Κανονικό πρόγραμμα : Καθημερινά ρούχα μέτριας χρήσης.

: Καθημερινά ρούχα μέτριας χρήσης. Εντατικό πρόγραμμα : Πολύ λερωμένα ρούχα, ρούχα εργασίας, σεντόνια και πετσέτες.

: Πολύ λερωμένα ρούχα, ρούχα εργασίας, σεντόνια και πετσέτες. Ευαίσθητα: Ευπαθή υφάσματα και αθλητικά ρούχα.

Κατανοώντας τη χρησιμότητα κάθε κύκλου, μπορείτε να επιτυγχάνετε το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαριότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Πηγή: The Spruce