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Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
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05/11/2026 - 17:57
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05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ
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05/11/2026 - 12:49
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
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Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων

Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 15:33
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Ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα που αποτελεί πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας του ΑΔΜΗΕ και υλοποιείται από τη Wise Greece, συνδέει τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με πραγματικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας να αποκτήσει τις δεξιότητες που ζητά σήμερα η αγορά; Και πώς μπορεί μια μικρή επιχείρηση να αξιοποιήσει την τεχνολογία, να γίνει πιο εξωστρεφής και να ανταποκριθεί στις ενεργειακές προκλήσεις;

Το Next Skills Academy έρχεται να δώσει πρακτικές απαντήσεις. Το Πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα: νέους επαγγελματίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, ανθρώπους που σκέφτονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, αλλά και επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν τη δραστηριότητά τους.

Με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, το πρόγραμμα μετατρέπει τη γνώση σε εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Η θεματολογία του εκτείνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το ψηφιακό μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις έως τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Το Next Skills Academy αναπτύσσεται σε τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες:

Δωρεάν online εκπαιδεύσεις για όλους. Συμμετέχοντες από κάθε περιοχή της Ελλάδας θα παρακολουθήσουν το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έμπειρους επαγγελματίες και ανθρώπους της αγοράς, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στην επαγγελματική ή επιχειρηματική τους πορεία. Πραγματικά παραδείγματα, χρήσιμα εργαλεία και δυνατότητα συζήτησης με επιχειρηματίες που έχουν εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις στην πράξη, δίνουν χώρο για ερωτήσεις και ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: Βιντεοσκοπημένες εκπαιδεύσεις, podcasts, άρθρα και πρακτικά εργαλεία συγκεντρώνονται σε έναν ψηφιακό χώρο ελεύθερης πρόσβασης. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιστρέφει στο υλικό όταν το χρειάζεται και να αξιοποιεί τις γνώσεις στον δικό του χρόνο και στη δική του δουλειά.

Δια ζώσης εκπαιδεύσεις τις τοπικές κοινωνίες: Το πρόγραμμα θα ταξιδέψει σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης, γνωριμίας και συνεργασίας με ανθρώπους και φορείς της τοπικής αγοράς. Πρώτη στάση θα είναι η Πάτρα, με μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιχειρήσεις της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Οι εγγραφές για το δωρεάν online πρόγραμμα έχουν ήδη ξεκινήσει: www.nextskills.gr/dilose-symmetochi

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