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Η εφεύρεση ενός 13χρονου που λύνει το μεγάλο πρόβλημα των φωτοβολταϊκών με μόλις 25 δολάρια
@worcesteracademy/ Instagram
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 06:43
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Μπορεί η φθηνή και έξυπνη μηχανική να δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις; Ένας 13χρονος μαθητής από τη Μασαχουσέτη αποδεικνύει πως ναι, σχεδιάζοντας έναν πρωτοποριακό μηχανισμό χαμηλού κόστους που λειτουργεί χωρίς κινητήρες ή εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Η αναζήτηση για φθηνότερες και πιο αποδοτικές λύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συχνά δεν απαιτεί τεράστια ερευνητικά κονδύλια, αλλά καθαρή εφευρετικότητα. Ο Jason Chang, ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου από τις ΗΠΑ, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, κερδίζοντας τον τίτλο του Εθνικού Πρωταθλητή STEM (National STEM Champion).

Ο νεαρός εφευρέτης πέρασε πάνω από έναν χρόνο δουλεύοντας πάνω στο project του, καταγράφοντας σχολαστικά την πρόοδό του. Το δημιούργημά του είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής ακτινοβολίας – ένα εργαλείο δηλαδή που προσανατολίζει τα φωτοβολταϊκά πάνελ ώστε να ακολουθούν διαρκώς τη διαδρομή του ήλιου – με κόστος υλικών που δεν ξεπερνά τα 25 δολάρια.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εμπορικά συστήματα που απαιτούν πολύπλοκους ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς, αισθητήρες και μοτέρ για την κίνηση, το καινοτόμο σύστημα που σχεδίασε ο νεαρός μαθητής δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρικό μοτέρ για τη μετακίνηση των πάνελ, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στις θεμελιώδεις αρχές της υδροστατικής και της βαρύτητας. Ο μηχανισμός λειτουργεί στη λογική μιας ζυγαριάς ή τραμπάλας, στις άκρες της οποίας βρίσκονται τοποθετημένα δοχεία νερού.

Σε δοκιμές υπαίθρου που πραγματοποίησε συγκρίνοντας το σύστημά του με ένα κλασικό σταθερό ηλιακό πάνελ, διαπίστωσε ότι η δική του κατασκευή παρήγαγε περίπου 20% υψηλότερη τάση. Παρόλο που πρόκειται για μέτρηση απόδοσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής και όχι για συνολική αύξηση παραγωγής ρεύματος σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.

Ιδανική λύση για απομακρυσμένες περιοχές εκτός δικτύου

Το βασικό πλεονέκτημα της εφεύρεσης έγκειται στην προσιτότητά της. Χρησιμοποιώντας απλά και ανακυκλώσιμα υλικά, ο Chang πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτό το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές σε απομονωμένες κοινότητες εκτός δικτύου, αναπτυσσόμενες περιοχές ή ζώνες φυσικών καταστροφών όπου η πρόσβαση στον ηλεκτρισμό είναι περιορισμένη.

Φυσικά, το τρέχον σχέδιο έχει ορισμένους περιορισμούς, με κυριότερο το γεγονός ότι σε συνθήκες παγετού το νερό μπορεί να παγώσει, επηρεάζοντας τη λειτουργία του τον χειμώνα. Ο νεαρός ιθύνων νους εργάζεται ήδη πάνω σε μια αναβαθμισμένη, παντός καιρού εκδοχή, αποδεικνύοντας πως το «να σκέφτεσαι πιο έξυπνα» είναι συχνά το κλειδί για να λύνεις δύσκολα προβλήματα.

Πηγή: Times of India

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2026 - 06:43
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