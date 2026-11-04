Motor Oil: Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. της 3ης Νοεμβρίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 0,55 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2026 (δηλαδή μετά την 18η Δεκεμβρίου 2026 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 22 Δεκεμβρίου 2026 (record date).

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2026.

Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026 θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.