Motor Oil: Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:
Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2026 (δηλαδή μετά την 18η Δεκεμβρίου 2026 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).
Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 22 Δεκεμβρίου 2026 (record date).
Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2026.
Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026 θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.