Ορμούζ: Άλλα τέσσερα δεξαμενόπλοια καταστράφηκαν αφού έπεσαν σε θαλάσσιες νάρκες, σύμφωνα με τον Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν το πρωί ότι ακόμη τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια καταστράφηκαν αφού έπεσαν σε νάρκες στο στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Τα τέσσερα τάνκερ, που «παρέβησαν» τις ιρανικές εντολές και «αποπειράθηκαν να διασχίσουν την απαγορευμένη διαδρομή» στο νότιο τμήμα της θαλάσσιας οδού «καταστράφηκαν αφού έπεσαν σε ναυτικές νάρκες και έγιναν ακόμη», ενώ «άλλα δύο σκάφη», που επίσης «παραβίασαν» τις οδηγίες της. Τεχεράνης, «ακινητοποιήθηκαν», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοινώσεις τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ανέφεραν ακόμη ότι κατέρριψαν drone στους αιθέρες πάνω από το στενό αυτό, από το οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τα στοιχεία του Τύπου για τους δημοσιοποιητικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο ιρανικό νησί Κεσμ, στο στενό.

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, ο Ιράν έκλεισε τη θαλάσσια οδό αυτή και βάζει στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το πέρασμα χωρίς την άδεια της.

Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Η Τεχεράνη δήλωσε τη Δευτέρα έτοιμη να ανοίξει το στενό, με προϋπόθεση όμως την αποδοχή από την Ουάσιγκτον σειρά αξιώσεων της, μετά τις απειλές που πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επανέναρξη βομβαρδισμών ευρείας κλίμακας στην κλίμακα. ιρανική επικράτεια.