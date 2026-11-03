Πώς ο πάγος στην κατάψυξη «καίει» ρεύμα και 3 ασφαλείς τρόποι να τον λιώσετε

Ο σχηματισμός πάγου στα τοιχώματα της κατάψυξης δεν περιορίζει μόνο τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης, αλλά επιβαρύνει σημαντικά και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη, εισέρχεται θερμός αέρας από το δωμάτιο. Η υγρασία συμπυκνώνεται στις παγωμένες επιφάνειες και σταδιακά μετατρέπεται σε ένα παχύ στρώμα πάγου.

Οι ειδικοί συνιστούν να προχωράτε σε απόψυξη μόλις ο πάγος ξεπεράσει το μισό εκατοστό (ή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο), καθώς η συσκευή χάνει την ενεργειακή της απόδοση.

Η προετοιμασία

Έξι ώρες πριν ξεκινήσετε, ρυθμίστε τον καταψύκτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία ώστε τα τρόφιμα να παγώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Στη συνέχεια, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, μεταφέρετε τα τρόφιμα σε φορητά ψυγεία με παγοκύστες και τοποθετήστε πετσέτες στη βάση για να μαζέψετε τα νερά.

Οι 3 ασφαλείς μέθοδοι απόψυξης

Μπολ με ζεστό νερό: Τοποθετήστε ένα μπολ με καυτό νερό στο εσωτερικό του καταψύκτη και κλείστε την πόρτα. Ο ατμός μαλακώνει γρήγορα τον πάγο. Ανανεώνετε το νερό κάθε 10–15 λεπτά, φροντίζοντας να μην ακουμπάτε καυτά σκεύη απευθείας σε γυάλινα ράφια ή πλαστικά τοιχώματα.

Χρήση ανεμιστήρα: Τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα απέναντι από την ανοιχτή πόρτα. Η συνεχής κυκλοφορία του αέρα του δωματίου επιταχύνει σημαντικά το λιώσιμο.

Πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα: Καθώς ο πάγος αρχίζει να υποχωρεί, αφαιρέστε απαλά τα κομμάτια με μια πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στα σημεία που αντιστέκονται.

Τι πρέπει να αποφύγετε

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρια, πιρούνια ή μεταλλικά εργαλεία, καθώς μπορεί να τρυπήσετε τις σωληνώσεις του ψυκτικού υγρού, καταστρέφοντας οριστικά τη συσκευή. Επίσης, αποφύγετε τη χρήση σεσουάρ μαλλιών ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, καθώς ο συνδυασμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Πώς να αποτρέψετε την επιστροφή του πάγου

Για να διατηρήσετε τη συσκευή αποδοτική, περιορίστε τον χρόνο που κρατάτε την πόρτα ανοιχτή και βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο εφαρμόζει αεροστεγώς. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους -18°C, μην υπερφορτώνετε τον καταψύκτη (γεμίστε τον έως το 75% για να κυκλοφορεί ο αέρας) και αφήνετε πάντα τα μαγειρεμένα φαγητά να κρυώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσετε.

Αν διαπιστώσετε ότι χρειάζεται απόψυξη κάθε λίγους μήνες, η συσκευή παρουσιάζει βλάβη στο θερμοστάτη ή στο λάστιχο και απαιτείται έλεγχος από τεχνικό.

Πηγή: The Coolist