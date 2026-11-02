Ενεργειακή αγορά: Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο- Η απάντηση της ΔΕΗ στις ανατιμήσεις

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την πίεση στους προμηθευτές ρεύματος, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος χωρίς να μεταφέρουν το σύνολο των ανατιμήσεων στους καταναλωτές.

Με το φυσικό αέριο να προσεγγίζει τα 104 ευρώ/MWh και τη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να ξεπερνά τα 300 ευρώ/MWh, η αγορά εισέρχεται στον Νοέμβριο με σημαντικά αυξημένο κόστος και περιορισμένα περιθώρια συγκράτησης των τιμολογίων. Για σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2026, η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 312,72 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 19,37% σε σύγκριση με την 1η Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο, που έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, κινείται κοντά στα 104 ευρώ/MWh, έχοντας φτάσει σε υψηλό τετραετίας. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της τιμής του υπολογίζεται σε περίπου 271% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025. Η επίδραση των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική αγορά, καθώς το συγκεκριμένο καύσιμο καλύπτει το 48,70% του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διαμορφώνεται στο 35,21%. Οι αυξημένες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά περιορίζουν τα περιθώρια των εταιρειών προμήθειας να διατηρήσουν ανταγωνιστικές χρεώσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος παραμένει βασικό ζήτημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό οι προμηθευτές θα μπορέσουν να απορροφήσουν τις αυξήσεις και ποιο μέρος τους θα περάσει τελικά στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε αργά χθες το απόγευμα τις χρεώσεις του Νοεμβρίου, επιλέγοντας να περιορίσει τις αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια, παρά την άνοδο κατά 26% που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την επιχείρηση, η τιμολογιακή πολιτική της αποσκοπεί στην απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους της αύξησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σταθερό μπλε πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Online, η χρέωση διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο στα 0,130 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,11 ευρώ που ίσχυε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει στα νοικοκυριά τη δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στην αγορά.

Στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν, η τελική τιμή αυξάνεται στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,15913 ευρώ τον Οκτώβριο. Πρόκειται για αύξηση 6,2%, αισθητά χαμηλότερη από την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής. Για να περιορίσει την επιβάρυνση, η επιχείρηση εφαρμόζει έκπτωση 88,3% επί της ονομαστικής χρέωσης. Πέρα από τα δύο αυτά προγράμματα, η ΔΕΗ διαθέτει σταθερά τιμολόγια διαφορετικής διάρκειας και χαρακτηριστικών, όπως τα myHome Enter, myHome EnterTwo, myHome Maxima και myHome Plan, δίνοντας στους καταναλωτές εναλλακτικές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ κατανάλωσής τους. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης τα δυναμικά τιμολόγια myHome Dynamic και myBusiness Dynamic, τα οποία απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή. Μέσω αυτών, οι καταναλωτές μπορούν να προσαρμόζουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις διακυμάνσεις των τιμών, επιδιώκοντας χαμηλότερο κόστος. Η διοίκηση της ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι διατηρεί επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης, με στόχο την κάλυψη διαφορετικών αναγκών κατανάλωσης και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις των υπόλοιπων προμηθευτών για τα τιμολόγια Νοεμβρίου, οι οποίες θα δείξουν σε ποιο βαθμό οι ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική αγορά θα μεταφερθούν στους τελικούς καταναλωτές.