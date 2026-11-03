Ι. Μάργαρης: Υπογράφεται η σύμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 11:25
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 10:13
Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 10:10
Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:45
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 09:19
Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:08
Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:45
Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/11/2026 - 08:04
Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 08:02
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 08:00
Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:28
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:46
Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:44
Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:33
Παγκόσμια διάκριση σε διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο ΑΠΘ για την προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έναντι υπερτάσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/11/2026 - 15:29
Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/11/2026 - 14:58
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 14:25
Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/11/2026 - 13:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ι. Μάργαρης: Υπογράφεται η σύμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων

Ι. Μάργαρης: Υπογράφεται η σύμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 15:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο των υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων, ύψους 2 δισ. ευρώ, για τις διασυνδέσεις υψηλής τάσης 150 kV στα Δωδεκάνησα και στο βόρειο Αιγαίο

Στην εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που προωθούνται με τα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, κ. Ιωάννης Μάργαρης, κατά την τοποθέτησή του στο 9ο Athens Investment Forum.

Όπως ανέφερε, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο των υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων, ύψους 2 δισ. ευρώ, για τις διασυνδέσεις υψηλής τάσης 150 kV στα Δωδεκάνησα και στο βόρειο Αιγαίο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η αξιολόγηση των προσφορών για τους 11 υποσταθμούς, που θα κατασκευαστούν -αντίστοιχα- στα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους υπό διασύνδεση νησιά του Αιγαίου.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του καλωδιακού τμήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω, ενώ προχωρά και η δεύτερη φάση αξιολόγησης των Σταθμών Μετατροπής για το ίδιο έργο, στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού.

Ταχύτατα ωριμάζει και το έργο της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας από τον ΑΔΜΗΕ και τον Ιταλό Διαχειριστή, Terna, καθώς στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση των υποβρυχίων καλωδίων και των Σταθμών Μετατροπής και στις δύο πλευρές.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που υπαγορεύονται από την μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και αφορούν στη ριζική ανανέωση του εξοπλισμού και στην αύξηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων υποδομών. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Μάργαρη, η αλλαγή των προδιαγραφών στις υφιστάμενες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η μεταφορική τους ικανότητα, περιορίζοντας την ανάγκη για την κατασκευή νέων υποδομών που απαιτούν χρόνο για τον σχεδιασμό και την αδειοδότησή τους.

Αναφερόμενος στην εισαγωγή των τεχνολογιών αποθήκευσης και στην ανάπτυξη των data centers, ο κ. Μάργαρης σχολίασε πως «έχουν δημιουργήσει μια κοσμογονία στον κλάδο», εξηγώντας πως η ταχύτητα υλοποίησής τους θα αποτελέσουν σημαντικές παραμέτρους για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, τα δίκτυα και τις τιμές ηλεκτρισμού. «Είμαστε ευτυχείς καθώς το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς ψήφιση, έχει λάβει υπόψη του αυτές τις προκλήσεις και θέτει κανόνες για μια ορθολογική ανάπτυξη των δύο κλάδων», τόνισε.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Σεπτέμβριος 2026
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Σεπτέμβριος 2026 03 Νοεμβρίου 2026
Ρεύμα: Σε διαβούλευση οι νέοι κανόνες για τους υπερήμερους καταναλωτές- Τι προβλέπεται για διακοπές και επανασυνδέσεις 04 Νοεμβρίου 2026
Ρεύμα: Σε διαβούλευση οι νέοι κανόνες για τους υπερήμερους καταναλωτές- Τι προβλέπεται για διακοπές και επανασυνδέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου

Μελέτη ΑΠΘ: Το όφελος για τους καταναλωτές από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μελέτη ΑΠΘ: Το όφελος για τους καταναλωτές από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Φαραντούρης για GSI: Ζητά ενημέρωση του Συμβουλίου κορυφής και ενεργοποίηση ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για GSI: Ζητά ενημέρωση του Συμβουλίου κορυφής και ενεργοποίηση ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής

Κ. Χατζηδάκης: Θα προχωρήσουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Όσοι αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική, καλό είναι να περιμένουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Θα προχωρήσουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Όσοι αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική, καλό είναι να περιμένουν

Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες