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Πλυντήριο ρούχων: Τι είναι το πρόγραμμα Permanent Press και πότε πρέπει να το χρησιμοποιείτε

Πλυντήριο ρούχων: Τι είναι το πρόγραμμα Permanent Press και πότε πρέπει να το χρησιμοποιείτε
engin akyurt on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 06:30
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Αν και ο όρος μπορεί να ξενίζει, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί την ιδανική εναλλακτική μεταξύ συμβατικής πλύσης και προγράμματος για τα ευαίσθητα.

Το πλυντήριο ρούχων αποτελεί μια εξαιρετικά βολική συσκευή που μετατρέπει μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία σε απλό πάτημα δύο κουμπιών. Παρόλο που οι περισσότερες ρυθμίσεις είναι προφανείς, υπάρχουν και επιλογές που δεν είναι, όπως το πρόγραμμα Permanent Press.

Για ποια ρούχα προορίζεται

Το πρόγραμμα Permanent Press προορίζεται παραδοσιακά για υφάσματα που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντιστέκονται στις ζάρες. Φυσικά συνθετικά υλικά, όπως ο πολυεστέρας, διαθέτουν παρόμοιες ιδιότητες.

Το πρόγραμμα, ωστόσο, δεν προορίζεται μόνο για αυτά τα ρούχα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα υφάσματα της γκαρνταρόμπας που είναι επιρρεπή στο τσαλάκωμα.

Η ειδική διαδικασία πλύσης δεν αφήνει το ρούχο γεμάτο ζάρες, ενώ προσφέρει παράλληλα το αναγκαίο καθάρισμα. Είναι απόλυτα ασφαλές για τα συνθετικά και τα υφάσματα που χάνουν εύκολα τη φόρμα τους σε υψηλές θερμοκρασίες ή/και έντονο στύψιμο.

Πώς λειτουργεί το Permanent Press

Η λειτουργία του προγράμματος βασίζεται σε έναν πιο σύνθετο συνδυασμό θερμοκρασιών και στυψίματος.

Το κανονικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί παραδοσιακά έντονη περιστροφή και ζεστό νερό για να καταπολεμήσει τους επίμονους λεκέδες, τακτική όμως που καταστρέφει τα ευαίσθητα στις ζάρες υφάσματα.

Το Permanent Press λειτουργεί ως η χρυσή τομή ανάμεσα στο κανονικό και το πρόγραμμα για ευαίσθητα: Ξεκινά με πλύση μέτριας θερμοκρασίας, ήπια ανάδευση και χαμηλότερης έντασης στύψιμο, ενώ ακολουθεί ξέβγαλμα με κρύο νερό. Αυτός ο συνδυασμός θερμοκρασιών και ηπιότερης μηχανικής δράσης αποτρέπει τη δημιουργία νέων ζαρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα στεγνωτήρια διαθέτουν αντίστοιχη ρύθμιση, στεγνώνοντας τα ρούχα με μέτρια θερμότητα και σταδιακή ψύξη για τέλειο αποτέλεσμα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 06:30
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