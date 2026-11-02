Προστατέψτε τις συσκευές και το ηλεκτρικό σας αμάξι: 10 μοιραία λάθη στη φόρτιση

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Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 06:43
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Από τα smartphones μέχρι τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελούν την καρδιά της πράσινης τεχνολογίας.

Η επαναστατική τεχνολογία των μπαταριών λιθίου έχει αλλάξει ριζικά τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, οι καταναλωτές συχνά αγνοούν ότι οι λανθασμένες πρακτικές φόρτισης και αποθήκευσης υποβαθμίζουν σταδιακά την απόδοση των συσκευών τους.

Η παγίδα της πλήρους φόρτισης και των ακατάλληλων αξεσουάρ

Το πρώτο συνηθισμένο σφάλμα είναι η απενεργοποίηση των πρωτοκόλλων έξυπνης φόρτισης. Η διατήρηση μιας μπαταρίας στο 100% προκαλεί έντονη χημική καταπόνηση, γι' αυτό οι αυτοματισμοί που σταματούν τη φόρτιση στο 80% είναι απαραίτητοι. Επιπλέον, η χρήση φθηνών ή μη πιστοποιημένων καλωδίων και φορτιστών τρίτων κατασκευαστών ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς οι διακυμάνσεις της τάσης μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα κυκλώματα.

Ακραίες θερμοκρασίες, βαθιές εκφορτίσεις και φυσική φθορά

Οι μπαταρίες λιθίου είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο περιβάλλον. Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. φόρτιση κάτω από μαξιλάρια ή στον καύσωνα) επιταχύνει τη χημική υποβάθμιση, ενώ η φόρτιση σε συνθήκες παγετού προκαλεί επικαθίσεις μεταλλικού λιθίου στην άνοδο, καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τη χωρητικότητα. Παράλληλα, οι συχνές βαθιές εκφορτίσεις – δηλαδή το να αφήνετε τη μπαταρία να μηδενίζει συνεχώς – εξαντλούν γρήγορα τους κύκλους ζωής της. Τέλος, η απρόσεκτη μεταχείριση και οι ισχυρές πτώσεις μπορούν να τρυπήσουν ή να βραχυκυκλώσουν τα εσωτερικά στρώματα της μπαταρίας.

Διαχείριση ενέργειας και ιδιαίτερες απαιτήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων

Η παράβλεψη των λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας αυξάνει τη συχνότητα φόρτισης, επιταχύνοντας τη φθορά. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, η διαρκής φόρτιση στο 100% καθιστά τα στοιχεία ασταθή, γι' αυτό το 80% θεωρείται το ιδανικό όριο. Επιπλέον, αν το όχημα πρόκειται να παραμείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία δεν πρέπει να είναι ούτε εντελώς γεμάτη ούτε άδεια, αλλά στο 50%.

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η υπερβολική εξάρτηση από σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) διπλασιάζει τον ετήσιο ρυθμό φθοράς από 1,5% σε 3%. Τέλος, η συχνή οδήγηση στο κρύο απαιτεί επιπλέον ενέργεια για τη θέρμανση της μπαταρίας, αυξάνοντας τους κύκλους φόρτισης και τη συνολική καταπόνηση.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2026 - 06:43
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