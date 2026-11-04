Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας

Τέσσερις άξονες σύμπραξης για τη σύνδεση των ενεργειακών και ψηφιακών έργων της ΔΕΗ με τις σπουδές, την εκπαίδευση στελεχών, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα – Ιδρύεται Επώνυμη Έδρα ΔΕΗ – Επίσκεψη εκπροσώπων της διοίκησης ΔΕΗ στα εργαστήρια και τις επιστημονικές ομάδες του ΠΔΜ στην Κοζάνη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Όμιλος της ΔΕΗ εκκινούν μόνιμη στρατηγική συνεργασία, με πρώτη κεντρική πρωτοβουλία την ανακοίνωση της ίδρυσης Επώνυμης Έδρας ΔΕΗ, και συνολικά τη σύμπραξη σε 4 άξονες κοινών πεδίων δράσης, που θα στηρίξουν καταλυτικά τα εμβληματικά αναπτυξιακά και επενδυτικά έργα μετασχηματισμού της Δυτικής Μακεδονίας.

Με επίκεντρο το Giga Data Center του Ομίλου ΔΕΗ σε συνεργασία με την Amazon στη Δυτική Μακεδονία και τις πράσινες ενεργειακές επενδύσεις στην περιοχή, η συνεργασία στοχεύει να διασυνδέσει το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο και τις ανάγκες της ΔΕΗ σε ειδικότητες και υπολογιστική ισχύ, με τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου, ως βασικού στρατηγικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού εταίρου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συμβατικής Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ, Αλέξιος Παΐζης, η Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής του Ομίλου Έλενα Γιαννακοπούλου και ο Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Παραγωγής, Αλέξανδρος Σουμελίδης, επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην έδρα του στη ΖΕΠ Κοζάνης, είδαν από κοντά τα εργαστήρια και τις πανεπιστημιακές υποδομές, συναντήθηκαν με τις επιστημονικές ομάδες ερευνητών και φοιτητών και ενημερώθηκαν διεξοδικά από τις Πρυτανικές Αρχές για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΠΔΜ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδιασμού της ΔΕΗ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, και σε συνέχεια συναντήσεων του Πρύτανη, Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη με τη διοίκηση της ΔΕΗ, που προηγήθηκαν στην Αθήνα, για την πρακτική διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Οι άξονες συνεργασίας ΠΔΜ-ΔΕΗ

Η στρατηγική συνεργασία επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Προγράμματα σπουδών και στελέχωση: Σχεδιάζεται η αναθεώρηση, εξειδίκευση και ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε πεδία ενδιαφέροντος της ΔΕΗ, με στόχο την προετοιμασία επιστημόνων για τις νέες τεχνολογικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εξειδικευμένη επανακατάρτιση, εκτεταμένη πρακτική άσκηση και την προοπτική ακαδημαϊκής συνεργασίας με την AWS/Amazon Academy για εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση χρηστών. Υπερυπολογιστής Τεχνητής Νοημοσύνης: Δρομολογείται η συνεργασία για την αξιοποίηση του νέου υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) του Πανεπιστημίου και η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων για τις ερευνητικές προτεραιότητες της ΔΕΗ. Ενδεικτικές εφαρμογές αποτελούν τα ψηφιακά δίδυμα και τα παραμετρικά μοντέλα προσομοίωσης, η παρακολούθηση ενεργειακών μονάδων σε πραγματικό χρόνο και η επιχειρησιακή ενοποίηση δεδομένων σταθμών και ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Οικοσύστημα Data Center – Τεχνολογικό Πάρκο: Σχεδιάζεται η στρατηγική σύνδεση των υπηρεσιών του σχεδιαζόμενου Giga Data Center της ΔΕΗ με τις υπηρεσίες και τις υποδομές του Τεχνολογικού Πάρκου του Πανεπιστημίου. Προβλέπεται κοινός σχεδιασμός για εξειδικευμένα έργα, νεοφυείς επιχειρήσεις και προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, με στόχο νέες ειδικότητες και θέσεις εργασίας στην εγκατάσταση και στην οικονομική δραστηριότητα γύρω από αυτή. Επώνυμη Έδρα ΔΕΗ – Βιομηχανική έρευνα: Προβλέπεται η χρηματοδότηση πανεπιστημιακών εργαστηρίων και βιομηχανικών διδακτορικών καθώς και η δημιουργία θερμοκοιτίδας επίλυσης βιομηχανικών προβλημάτων από επιστημονικές ομάδες φοιτητών. Η σχεδιαζόμενη Έδρα ΔΕΗ στο Πανεπιστήμιο θα συνδέει την έρευνα με συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης, μεταξύ άλλων στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, στα δίκτυα και στις επικοινωνίες, παρέχοντας στους νέους επιστήμονες εμπειρία σε πραγματικά τεχνολογικά έργα.

Δήλωση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Συμβατικής Παραγωγής της ΔΕΗ, Αλέξιου Παΐζη

«Η σχέση μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι προεξάρχουσας σημασίας για τον Όμιλο ΔΕΗ και προσδοκούμε σε μια μόνιμη και παραγωγική συνεργασία. Πιστεύουμε ακράδαντα στις προοπτικές της κοινής μας πορείας, η οποία στηρίζεται στο υψηλό επίπεδο του ιδρύματος και στις κοινές προσπάθειες με τον Πρύτανη, Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, για την ανάπτυξη της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούμε τη νέα Επώνυμη Έδρα ΔΕΗ με σκοπό να κατευθύνουμε τη βιομηχανική έρευνα αιχμής σε κρίσιμους τομείς όπως οι σταθμοί παραγωγής, οι κατανεμόμενες μονάδες, οι αυτοματισμοί και τα δίκτυα. Η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει ως φυτώριο για το εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό που απαιτούν οι μεγάλες επενδύσεις μας στην περιοχή —τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στις υποδομές δεδομένων (Data Centers).

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη είναι ζωτικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία. Συνδέοντας την έρευνα με την αγορά εργασίας, δημιουργούμε νέες προοπτικές για τους νέους επιστήμονες στον τόπο τους και στηρίζουμε έμπρακτα τη μετάβαση της περιοχής σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο».

Δήλωση του Πρύτανη Θεόδωρου Θεοδουλίδη

«Η στρατηγική συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με τη ΔΕΗ θέτει τις βάσεις για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία. Με τους τέσσερις άξονες συνεργασίας, που θα εξειδικεύσουμε στη συνέχεια, δημιουργούμε μια σταθερή σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και τη νέα επιχειρηματικότητα.

Ως ερευνητικός και εκπαιδευτικός εταίρος, το Πανεπιστήμιο συνδιαμορφώνει τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής: παράγει τεχνογνωσία, αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις και εκπαιδεύει τους επιστήμονες που χρειάζονται οι νέες επενδύσεις.

Είναι η ιστορική μας ευκαιρία να περάσουμε από την εποχή του άνθρακα στην εποχή των δεδομένων και της καινοτομίας, με το Πανεπιστήμιο στην πρώτη γραμμή. Στόχος είναι η Δυτική Μακεδονία να εδραιωθεί στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας και να αποκτήσει ισχυρή συμμετοχή στην αξία που θα προκύψει από τις νέες επενδύσεις, με νέα επιχειρηματικότητα και ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Συμμετέχοντες

Στις συναντήσεις με τη ΔΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Ελένη Γρίβα, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης και ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Καθηγητής Ιωάννης Αντωνιάδης.

Συμμετείχαν επίσης ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Γεώργιος Σκόδρας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθηγητής Σάββας Δουβαρτζίδης, η Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Καθηγήτρια Μαρία Γούλα, η Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Καθηγήτρια Βάγια Δινοπούλου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μπουχουράς, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Φραγκίσκος Παυλουδάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Χριστίνα Πεταλωτή και η Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αγγελική Χονδροματίδου.