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Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 14:22
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Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι τορπιλίζει τις ελπίδες για ειρήνη

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες της Βινίτσια, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και πλοία που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Στο μεταξύ, ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Γιαροσλάβλ υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Εβράγεφ.

Δύο εργαζόμενοι τραυματίσθηκαν και οι υπηρεσίες άμεσης δράσης εργάζονται για να σβήσουν μια πυρκαγιά στην εγκατάσταση, πρόσθεσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες, Δευτέρα, τη Ρωσία ότι τορπιλίζει κάθε «πρόοδο προς την ειρήνη», έπειτα από ένα πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους στη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Τα πλήγματα συνεχίσθηκαν την περασμένη νύκτα σε όλη την Ουκρανία, στοχοθετώντας, εκτός από ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ουκρανικές περιφέρειες, ένα νοσοκομείο της Χερσώνας, στο βορειοανατολικό τμήμα της, όπου 46 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν.

Την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε το βράδυ ότι «διαπραγματεύσεις εργασίας» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι υπό αμερικανική μεσολάβηση.

«Οι συνομιλίες θα αφορούν τις μεταπολεμικές προβλέψεις ασφαλείας, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα στάδια προς την ειρήνη», ανακοίνωσε μέσω του X.

Όμως η τελευταία συνάντηση αυτού του τύπου, που είχε διεξαχθεί στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας, ολοκληρώθηκε χωρίς χειροπιαστό αποτέλεσμα, με τη Ρωσία να εμμένει στις μαξιμαλιστικές θέσεις της, σύμφωνα με το Κίεβο.

Οι προοπτικές επιδεινώθηκαν περαιτέρω με την επίθεση χθες, Δευτέρα, στο κέντρο διανομής βοήθειας της Κομισουβάχα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

«Κάθε Δευτέρα διανέμεται εκεί ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν το πρώτο πλήγμα ακριβώς τη στιγμή που έφθανε ο κόσμος -αεροπορικές βόμβες. Μετά υπήρξε άλλο ένα πλήγμα - περισσότερες αεροπορικές βόμβες, με στόχο αυτή τη φορά το καταφύγιο (...), όπου είχαν καταφύγει άνθρωποι», περιέγραψε ο Ζελένσκι στην καθημερινή ομιλία του.

Τα πλήγματα αυτά εκμηδένισαν «κάθε ελπίδα προόδου προς την ειρήνη», υπογράμμισε ακόμα ο ουκρανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για «μια επιπλέον απόδειξη ότι η Ρωσία δεν θέλει ούτε αποκλιμάκωση ούτε αληθινή δικαιοσύνη».

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Μιχαΐλο Σεμίκιν διευκρίνισε ότι «τουλάχιστον εννέα καθοδηγούμενες βόμβες FAB-3000», μηχανισμοί 3 τόνων, είχαν χρησιμοποιηθεί. Ο απολογισμός αυξήθηκε σήμερα σε 29 νεκρούς, από 26 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η Ρωσία επανέλαβε επίσης τους βομβαρδισμούς στη γειτονική περιφέρεια της Χερσώνας (νότια Ουκρανία), έπειτα από μια σπάνια τοπική εκεχειρία που συμφωνήθηκε για να εκκενωθεί η πόλη Ολέσκι, η οποία έχει καταληφθεί από τους Ρώσους.

Έπειτα απ' αυτή την ανθρωπιστική επιχείρηση, «για μια στιγμή πιστέψαμε ότι είναι δυνατά νέα στάδια για την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Με αυτή τη σφαγή, η Ρωσία στέλνει ένα διαμετρικά αντίθετο μήνυμα: ποντάρει σε νέους φόνους», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμμαχοι του Κιέβου στους κόλπους της Πολυεθνούς Δύναμης για την Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι θα διεξαγάγουν από τις 9 ως τις 22 Νοεμβρίου στην Πολωνία γυμνάσια για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους να αναπτύσσονται και να επιχειρούν από κοινού στο πεδίο.

Περίπου 2.800 στρατιωτικοί από δέκα χώρες θα αναπτυχθούν με την ευκαιρία αυτή υπό τη διοίκηση της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από ρωσικής πλευράς, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε λόγο για 493 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία εξουδετερώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας ενώ πετούσαν προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας.

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