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Μελέτη ΑΠΘ: Το όφελος για τους καταναλωτές από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Μελέτη ΑΠΘ: Το όφελος για τους καταναλωτές από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 13:09
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Ετήσιο όφελος ύψους 123 έως 138 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές ρεύματος θα επιφέρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, ποσό που αφορά κυρίως τους Κύπριους καταναλωτές, καθώς για την Ελλάδα η επίπτωση είναι αμελητέα. Αυτό προκύπτει από μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που παρουσίασε χθες σε συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο δρ. Παντελής Μπίσκας, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ανάλογα με το σενάριο και τις παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη, το όφελος για τους καταναλωτές στην Κύπρο διαμορφώνεται από 123 έως 126 εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχα στην Ελλάδα από 5 έως 14 εκατομμύρια, ενώ υπάρχει και ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες καταναλωτές επιβαρύνονται κατά 4 εκατομμύρια ετησίως. Στελέχη του ΑΔΜΗΕ ανέφεραν πάντως χθες στο ΑΠΕ πως η αντίστοιχη μελέτη κόστους οφέλους που έχει πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής καταλήγει σε πιο αισιόδοξα συμπεράσματα ως προς το όφελος για τους Έλληνες καταναλωτές. Πέρα από το οικονομικό, που προκύπτει και από τις δύο μελέτες, πρόσθετα οφέλη αποτελούν η μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο, ο περιορισμός των περικοπών πράσινης ενέργειας που δεν μπορεί να απορροφηθεί με τις σημερινές συνθήκες στις δύο χώρες και ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο γενικός διευθυντής Ρυθμιστικής Πολιτικής, του ΑΔΜΗΕ Νίκος Μπουλαξής ανέφερε πως ο Διαχειριστής υλοποίησε μελέτη κόστους οφέλους όταν ανέλαβε το έργο και την επανέλαβε όταν κλήθηκε να υποβάλει αίτημα στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ αναφορικά με την κατανομή του κόστους του έργου του τμήματος της διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. «Το τελικό αποτέλεσμα», είπε, «βρίσκεται στην ίδια γραμμή με τη μελέτη του ΑΠΘ. Τα οφέλη της διασύνδεσης είναι σημαντικά». Πρόσθεσε δε ότι και με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου, η οποία βασίζεται σήμερα στο πετρέλαιο, η διασύνδεση είναι οικονομική για τους Κύπριους καταναλωτές.

Αναφερόμενος στις διασυνδέσεις των νησιών που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, ο κ.Μπουλαξής τόνισε πως με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, δηλαδή τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης έχει αποφευχθεί αύξηση της τάξης του 40 % στις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφέλειας. Χωρίς τις διασυνδέσεις, ανέφερε, το κονδύλι για τις ΥΚΩ θα είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Τα επόμενα χρόνια με την υλοποίηση και νέων διασυνδέσεων που σχεδιάζονται, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση των χρεώσεων για ΥΚΩ, οι οποίες ήδη με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται στη Βουλή μειώνονται κατά 50 % από 1ης Ιανουαρίου.

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