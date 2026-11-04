Συνέδριο ΚΕΔΕ: Η μείωση του ενεργειακού κόστους στους Δήμους στο επίκεντρο - Πρόταση για 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα

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Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 10:21
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Στην Καλαμάτα θα χτυπά για ένα τριήμερο η καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Από αύριο Πέμπτη έως και το Σάββατο ο διάλογος για το μέλλον των Δήμων μεταφέρεται στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε μια περίοδο κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η απόσταση ανάμεσα στους θεσμοθετημένους πόρους που, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, δικαιούνται οι Δήμοι και στη χρηματοδότηση που προβλέπεται να λάβουν την επόμενη χρονιά.

Το οικονομικό σκέλος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, στις 22 Οκτωβρίου, να διεκδικήσει αναπροσαρμογή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), προειδοποιώντας παράλληλα για αγωνιστικές κινητοποιήσεις εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση. Η ΚΕΔΕ επικαλείται τη μελέτη που εκπόνησε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σύμφωνα με την οποία το πραγματικό λειτουργικό κόστος των Δήμων ανέρχεται σε περίπου 5,35 δισ. ευρώ, ενώ λαμβάνουν περίπου 3 δισ. ευρώ.

Πέρα από την αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης, η ΚΕΔΕ θέτει ως προτεραιότητα τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Ο κ. Κυρίζογλου έχει προτείνει τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους στα 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από περίπου 0,24 ευρώ που καταβάλλουν σήμερα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εξασφαλίσει εξοικονόμηση περίπου 240 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στην ίδια συνεδρίαση εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της Αυτοδιοίκησης για τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027, επισημαίνοντας ότι, παρά την αύξηση των φορολογικών εσόδων, οι συνολικές μεταβιβάσεις προς τους ΟΤΑ προβλέπεται να μειωθούν κατά περίπου 670 εκατ. ευρώ, από 6,575 δισ. ευρώ το 2026 σε 5,905 δισ. ευρώ το 2027.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται επίσης η επιστροφή στους Δήμους των 311,47 εκατ. ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί από το τέλος ταφής απορριμμάτων έως τον Φεβρουάριο του 2025, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν υποδομές ανακύκλωσης και η προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού. Η Ένωση ζητά ακόμη ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών με νέο προσωπικό, διατήρηση των Υπηρεσιών Δόμησης στους Δήμους, καθώς και ουσιαστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, διαχείρισης υδάτων, ενεργειακής αυτάρκειας, πολιτικής προστασίας και κοινωνικής πολιτικής.

Οι κυβερνητικές παρουσίες και οι θεματικές ενότητες

Την έναρξη των εργασιών την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ενώ αναμένεται να παραβρεθεί και να μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αρμόδιος για την Αυτοδιοίκηση υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ έχει προγραμματιστεί παρέμβαση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Την πρώτη ημέρα θα τοποθετηθούν επίσης οι επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες, με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Στη θεματική για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με αντικείμενο την ενέργεια, τα απόβλητα και τους υδάτινους πόρους, θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκούλη και Νίκος Τσάφος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος.

Στις εργασίες για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο γενικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σάββας Χιονίδης, καθώς και στελέχη των υπουργείων Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο πλαίσιο της συνεδρίας θα παρουσιαστεί και η μελέτη της ΕΕΤΑΑ για την καταγραφή και αποτύπωση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ.

Στην ενότητα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό, έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κοινωνική συνοχή και οι πολιτικές για την οικογένεια, την υγεία και την απασχόληση, με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Παράλληλα, η πολιτική προστασία και η διαχείριση κρίσεων θα συζητηθούν παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια.

Στην ενότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, με έμφαση στη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και την αγροτική οικονομία, θα συμμετάσχουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Οι εργασίες της Παρασκευής θα ολοκληρωθούν με τη θεματική για τον πολιτισμό και την παιδεία, παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Κώστα Βλάση.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού της ΚΕΔΕ για το οικονομικό έτος 2025, τις τοποθετήσεις των συνέδρων και την έκδοση των τελικών συμπερασμάτων και του ψηφίσματος της διοργάνωσης.

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