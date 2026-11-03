Πέντε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στα σκουπίδια

Η διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Όταν αναλογιζόμαστε την ανακύκλωση, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στις συσκευασίες. Ωστόσο, οι παλιές ηλεκτρονικές συσκευές είναι εξίσου - αν όχι περισσότερο - σημαντικό να κρατηθούν μακριά από τις χωματερές. Πολλές καθημερινές συσκευές, όπως τα smart phones, τα ασύρματα ακουστικά και οι φορητοί υπολογιστές, διαθέτουν μπαταρίες ιόντων λιθίου. Εάν αυτές συμπιεστούν ή καταστραφούν μέσα σε ένα απορριμματοφόρο, μπορούν εύκολα να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Ακόμη όμως κι αν εξαιρέσουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η απόρριψη ηλεκτρονικών επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί που περιέχουν αυτές οι συσκευές απαιτούν τεράστια ποσότητα ενέργειας για να γίνει η εξόρυξη και η επεξεργασία τους. Η ανακύκλωσή τους, από την άλλη, συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση των ρύπων.

Αν οι παλιές συσκευές σας δεν μπορούν να επισκευαστούν ή να πουληθούν, η ανακύκλωση είναι ο ιδανικός τρόπος να δώσετε «δεύτερη ζωή» στα εξαρτήματά τους. Ακολουθούν πέντε συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά και δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στα σκουπίδια:

1. Smartphones

Οι περισσότεροι αφήνουν τα παλιά κινητά τους σε κάποιο συρτάρι. Κι όμως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, καθώς η ανακύκλωσή τους είναι ζωτικής σημασίας: ενδεικτικά, από την ανακύκλωση ενός εκατομμυρίου κινητών τηλεφώνων μπορούν να ανακτηθούν περίπου 34 κιλά χρυσού, καθώς και δεκάδες τόνοι χαλκού και αργύρου. Προσοχή όμως! Πριν αποφασίσετε να αποσύρετε τις συσκευές σας, φροντίστε για την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Υπολογιστές και laptops

Οι υπολογιστές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, ενώ τα laptops φέρουν μπαταρίες λιθίου που εγκυμονούν κινδύνους ανάφλεξης. Πριν την απόρριψη, πραγματοποιήστε πλήρη επαναφορά συστήματος (reset). Αν έχετε τεχνικές γνώσεις, μπορείτε να κρατήσετε τον παλιό σκληρό δίσκο ως εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, ενώ για τη συσκευή μπορείτε να αναζητήσετε προγράμματα ανακύκλωσης των κατασκευαστών ή ειδικά σημεία συλλογής.

3. Τηλεοράσεις

Οι παλιές τηλεοράσεις τεχνολογίας CRT περιέχουν σημαντικές ποσότητες μολύβδου. Παράλληλα, οι νεότερες οθόνες LCD συχνά χρησιμοποιούν υδράργυρο, ο οποίος είναι εξαιρετικά τοξικός αν διαρρεύσει στο περιβάλλον. Η παράδοσή τους σε εξειδικευμένα κέντρα ανακύκλωσης αποτρέπει τη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

4. Ασύρματα ακουστικά

Όταν η μπαταρία των ασύρματων ακουστικών εξασθενήσει, μην επιχειρήσετε να την αντικαταστήσετε μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. Τα ακουστικά περιέχουν σπάνια μέταλλα και μικρές μπαταρίες λιθίου, γι' αυτό πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών.

5. Powerbanks (φορητοί φορτιστές)

Τα powerbanks είναι στην ουσία συμπυκνωμένες μπαταρίες. Ακόμη και εξαντλημένα, διατηρούν αρκετό υπολειπόμενο φορτίο ώστε να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη. Εάν παρατηρήσετε ότι το powerbank είναι διογκωμένο ή φθαρμένο, χειριστείτε το με προσοχή και παραδώστε το σε κάποιο από τα ειδικά σημεία συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.

Πηγή: bgr.com