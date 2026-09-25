Πλυντήρια άνω φόρτωσης: Γιατί επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος και νερού

Η επιλογή της κατάλληλης οικιακής συσκευής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των λειτουργικών εξόδων ενός νοικοκυριού.

Παρότι τα πλυντήρια ρούχων άνω φόρτωσης παραμένουν δημοφιλή λόγω χαμηλότερου αρχικού κόστους και ευκολίας τοποθέτησης, η τεχνολογία τους κρύβει σημαντικά μειονεκτήματα.

Από την αυξημένη κατανάλωση νερού και ρεύματος έως τη φθορά των ρούχων, αναλύουμε τους τέσσερις βασικούς λόγους για τους οποίους ίσως πρέπει να επανεξετάσετε την αγορά τους.

1. Αυξημένη κατανάλωση νερού

Κάθε πλυντήριο καταναλώνει σημαντικές ποσότητες νερού, με μέσο όρο 50 έως 75 λίτρα ανά κύκλο. Ωστόσο, τα πλυντήρια άνω φόρτωσης υπερέχουν αρνητικά στον τομέα αυτό. Μοντέλα με κεντρικό αναδευτήρα καταναλώνουν περίπου 70 λίτρα ανά πλύση, ενώ εκείνα με έλικα στο κάτω μέρος μπορούν να φτάσουν έως και τα 80-100 λίτρα. Αντίθετα, ένα πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης απαιτεί μόλις 25 έως 45 λίτρα, καθιστώντας το πολύ πιο φιλικό στον λογαριασμό νερού.

2. Μεγαλύτερη φθορά στα υφάσματα

Ο κεντρικός αναδευτήρας που διαθέτουν πολλά μοντέλα άνω φόρτωσης δημιουργεί τριβή για την απομάκρυνση των λεκέδων. Η διαδικασία αυτή όμως καταπονεί ιδιαίτερα τα ρούχα. Τα υφάσματα μπερδεύονται γύρω από τον άξονα, με αποτέλεσμα να τεντώνονται και να φθείρονται πρόωρα. Επιπλέον, η λειτουργία αυτή παράγει περισσότερο θόρυβο, σε αντίθεση με τα πιο ήρεμα και προστατευτικά μοντέλα εμπρόσθιας φόρτωσης.

3. Αδυναμία κατακόρυφης τοποθέτησης

Σε μικρούς χώρους, η τοποθέτηση του στεγνωτηρίου πάνω από το πλυντήριο αποτελεί τη βέλτιστη λύση εξοικονόμησης χώρου. Όπως είναι φυσικό, στα πλυντήρια άνω φόρτωσης η διάταξη αυτή είναι αδύνατη, καθώς η πόρτα ανοίγει προς τα πάνω. Ακόμη και η ιδέα τοποθέτησης του πλυντηρίου πάνω από στεγνωτήριο είναι επικίνδυνη, λόγω του μεγάλου βάρους και των κραδασμών κατά τη λειτουργία.

4. Χαμηλότερες ταχύτητες στυψίματος

Τα πλυντήρια άνω φόρτωσης διαθέτουν χαμηλότερες ταχύτητες στυψίματος (RPM). Όσο πιο αργά στύβονται τα ρούχα, τόσο περισσότερη υγρασία συγκρατούν στο τέλος του κύκλου. Αυτό μεταφέρει το βάρος στο στεγνωτήριο, το οποίο αναγκάζεται να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αυξημένη αυτή διάρκεια αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και επιταχύνει τη φθορά των συσκευών.

Πηγή: Slash Gear