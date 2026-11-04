Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην Έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ» στην Metropolitan Expo

Από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η ΑΝΑΚΕΜ έδωσε δυναμικό «παρών» στην Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ, την εξειδικευμένη έκθεση για τον κλάδο των κατασκευών και της οικοδομής.

Το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ αποτέλεσε κομβικό σημείο συνάντησης για μηχανικούς, εργολήπτες και στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με την κυκλική οικονομία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ομάδα της ΑΝΑΚΕΜ ενημέρωσε τους επισκέπτες για τις σύγχρονες πρακτικές ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, αναδείχθηκε η σημασία της μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, όπου τα απόβλητα παύουν να αποτελούν περιβαλλοντικό βάρος και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα.

Μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας που διαθέτει και στις 13 Περιφερειακές Ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ αποδεικνύει έμπρακτα πως η ανάπτυξη των υποδομών και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν.

Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς, τους συνεργάτες και όσους επισκέφθηκαν το περίπτερό μας, καθώς και τους διοργανωτές της έκθεσης. Παραμένουμε καθημερινά στη διάθεση του τεχνικού κόσμου, παρέχοντας την τεχνογνωσία και αξιόπιστες λύσεις για τα «πράσινα» έργα του αύριο.