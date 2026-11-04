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Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην Έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ» στην Metropolitan Expo

Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην Έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ» στην Metropolitan Expo
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 08:42
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Από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η ΑΝΑΚΕΜ έδωσε δυναμικό «παρών» στην Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ, την εξειδικευμένη έκθεση για τον κλάδο των κατασκευών και της οικοδομής.

Το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ αποτέλεσε κομβικό σημείο συνάντησης για μηχανικούς, εργολήπτες και στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με την κυκλική οικονομία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ομάδα της ΑΝΑΚΕΜ ενημέρωσε τους επισκέπτες για τις σύγχρονες πρακτικές ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, αναδείχθηκε η σημασία της μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, όπου τα απόβλητα παύουν να αποτελούν περιβαλλοντικό βάρος και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα.

Μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας που διαθέτει και στις 13 Περιφερειακές Ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ αποδεικνύει έμπρακτα πως η ανάπτυξη των υποδομών και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν.

Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς, τους συνεργάτες και όσους επισκέφθηκαν το περίπτερό μας, καθώς και τους διοργανωτές της έκθεσης. Παραμένουμε καθημερινά στη διάθεση του τεχνικού κόσμου, παρέχοντας την τεχνογνωσία και αξιόπιστες λύσεις για τα «πράσινα» έργα του αύριο.

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