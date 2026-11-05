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Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος

Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 06:28
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Καθώς οι τιμές της ενέργειας σημειώνουν νέα άνοδο και τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους συγκράτησης των εξόδων ενόψει του χειμώνα, ο οργανισμός Energy Saving Trust αποκαλύπτει τις συσκευές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Κάθε προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της ενέργειας, ένας πολύ μικρός αριθμός οικιακών συσκευών ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου κόστους.

Πρόκειται κυρίως για συσκευές που παράγουν θερμότητα, ψύχουν ή παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένες στο ρεύμα.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκονται το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων και το στεγνωτήριο. Αυτές οι τρεις συσκευές αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του συνολικού λογαριασμού ρεύματος ενός τυπικού νοικοκυριού, αποτελώντας τις πιο απαιτητικές σε ενέργεια μέσα στο σπίτι.

Η ενεργειακή κλάση της κάθε συσκευής παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό κόστος. Για παράδειγμα, ένα πλυντήριο πιάτων υψηλής ενεργειακής κλάσης (Α) κοστίζει σχεδόν τα μισά χρήματα σε ετήσια βάση σε σύγκριση με μια αντίστοιχη συσκευή χαμηλής απόδοσης (κλάσης G).

Αν και η χρήση αυτών των συσκευών είναι συχνά αναπόφευκτη, υπάρχουν απλές συνήθειες που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση:

  • Πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες: Η λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων στους 30°C απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια.
  • Χρήση προγραμμάτων Eco: Τα οικονομικά προγράμματα εξοικονομούν νερό και ρεύμα.
  • Πλήρες φορτίο: Λειτουργία των συσκευών μόνο όταν έχουν γεμίσει πλήρως.
  • Περιορισμός της χρήσης του στεγνωτηρίου: Περιορισμός της χρήσης του και προτίμηση της απλώστρας για το φυσικό στέγνωμα.

Ποιες συσκευές ακολουθούν στη λίστα

Αμέσως μετά την «τριάδα» των πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση έχουν τα ψυγεία και οι καταψύκτες, καλύπτοντας περίπου το 13% του λογαριασμού. Καθώς λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, η ενεργειακή τους απόδοση είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι συσκευές ψυχαγωγίας (τηλεοράσεις, υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών) που ευθύνονται για το 6%, ο φωτισμός του σπιτιού με 5%, ενώ οι συσκευές μαγειρέματος (φούρνοι, μικροκύματα και βραστήρες) αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% της συνολικής δαπάνης.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 06:28
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